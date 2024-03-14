В Хакасии пятиэтажное общежитие обрушилось на глазах у очевидцев

Сообщают, что проблемы с этим общежитием были давно - люди даже разбивали рядом с ним палаточный городок и требовали переселить их в нормальное жильё. Часть жителей из него действительно съехала и арендовала квартиры. За это местные власти компенсировали им 12 тысяч рублей в месяц. Но только если человек ранее заключал с администрацией общаги официальный договор аренды (руководство общаги якобы не торопилось подписывать такие бумаги и искало тех, кому можно сдать комнату без всякого оформления). Если такого не было - компенсации не полагалось.

Поэтому некоторые продолжали ютиться в здании, которое ещё в 2022 году уполномоченный по правам человека в Хакасии назвал «ужасающим». Информация об аренде, документах и прочем пока не подтвердила прокурорская проверка, всё на уровне слухов из местных СМИ. Поэтому надо дождаться официальных комментариев силовиков. Пока есть сообщение лишь от администрации города.