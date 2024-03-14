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В Хакасии пятиэтажное общежитие обрушилось на глазах у очевидцев

В Хакасии пятиэтажное общежитие обрушилось на глазах у очевидцев

Автор:
14 марта 2024 15:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Прокуратура   Хакасия   жители   обрушение   общежитие   
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Делом уже занимается прокуратура и администрация города.

В Черногорске рухнула крыша и часть стены местного общежития. Оно было признано аварийным и в этой части здания никто не жил. Из другой эвакуировали 40 человек, их временно разместят в гостинице.

Однако завалы проверяют всё равно проверяют - работают более 100 сотрудников МЧС, кинологи и 26 единиц техники.

На место ЧП выехал прокурор республики Сергей Фирсов и прокурор Черногорска Константин Абдин. Наверняка у них будет много вопросов по поводу жилищного законодательства и требований требований по безопасной эксплуатации зданий. Не исключено, что заведут и уголовное дело, может и не одно.

Сообщают, что проблемы с этим общежитием были давно - люди даже разбивали рядом с ним палаточный городок и требовали переселить их в нормальное жильё. Часть жителей из него действительно съехала и арендовала квартиры. За это местные власти компенсировали им 12 тысяч рублей в месяц. Но только если человек ранее заключал с администрацией общаги официальный договор аренды (руководство общаги якобы не торопилось подписывать такие бумаги и искало тех, кому можно сдать комнату без всякого оформления). Если такого не было - компенсации не полагалось.

Поэтому некоторые продолжали ютиться в здании, которое ещё в 2022 году уполномоченный по правам человека в Хакасии назвал «ужасающим». Информация об аренде, документах и прочем пока не подтвердила прокурорская проверка, всё на уровне слухов из местных СМИ. Поэтому надо дождаться официальных комментариев силовиков. Пока есть сообщение лишь от администрации города.

Пострадавших нет, общежитие уже давно было признано аварийным. Жильцам неоднократно направлялось предписание о том, что необходимо его покинуть, оказывалась помощь в виде жилья из маневренного фонда либо компенсация за аренду жилья. Люди понимали, что они там остаются на свой страх и риск.

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Метки: Видео   Прокуратура   Хакасия   жители   обрушение   общежитие   
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4  комментария
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17k
Kostick Час назад
не трясись так оператор, ещё бы чуток простояла общага.
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1k
Николай 10 минут назад
Машина то как, нормально поставил?
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6k
Григорий 56 минут назад
ну теперь то там такая орава всяких начальников образуется, что дворника придётся расстрелять)
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36k
БамбарбияКиргуду Час назад
Только так.Ничто другое не поможет.
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