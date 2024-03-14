В Хакасии пятиэтажное общежитие обрушилось на глазах у очевидцев

Делом уже занимается прокуратура и администрация города.
В Черногорске рухнула крыша и часть стены местного общежития. Оно было признано аварийным и в этой части здания никто не жил. Из другой эвакуировали 40 человек, их временно разместят в гостинице.
Источник:
Источник:
Однако завалы проверяют всё равно проверяют - работают более 100 сотрудников МЧС, кинологи и 26 единиц техники.
Источник:
На место ЧП выехал прокурор республики Сергей Фирсов и прокурор Черногорска Константин Абдин. Наверняка у них будет много вопросов по поводу жилищного законодательства и требований требований по безопасной эксплуатации зданий. Не исключено, что заведут и уголовное дело, может и не одно.
Источник:
Сообщают, что проблемы с этим общежитием были давно - люди даже разбивали рядом с ним палаточный городок и требовали переселить их в нормальное жильё. Часть жителей из него действительно съехала и арендовала квартиры. За это местные власти компенсировали им 12 тысяч рублей в месяц. Но только если человек ранее заключал с администрацией общаги официальный договор аренды (руководство общаги якобы не торопилось подписывать такие бумаги и искало тех, кому можно сдать комнату без всякого оформления). Если такого не было - компенсации не полагалось.
Поэтому некоторые продолжали ютиться в здании, которое ещё в 2022 году уполномоченный по правам человека в Хакасии назвал «ужасающим». Информация об аренде, документах и прочем пока не подтвердила прокурорская проверка, всё на уровне слухов из местных СМИ. Поэтому надо дождаться официальных комментариев силовиков. Пока есть сообщение лишь от администрации города.
Пострадавших нет, общежитие уже давно было признано аварийным. Жильцам неоднократно направлялось предписание о том, что необходимо его покинуть, оказывалась помощь в виде жилья из маневренного фонда либо компенсация за аренду жилья. Люди понимали, что они там остаются на свой страх и риск.
Источник:
- В Тюмени на соревнованиях обрушился трамплин с людьми
- Мэр Ростова-на Дону предложил пострадавшей от обрушения аварийного дома женщине брать больше кредитов
- В Сибири похоронное бюро открыли рядом с участками местных жителей
- «В Магадан снег убирать отправят?»: во Владивостоке возмутились «развратным» танцем на детском празднике
- Прокуратура отменила, а Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело против врио министра здравоохранения, убившего косулю