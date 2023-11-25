В Красногорске рухнул строительный кран во время демонтажа задания

В подмосковном Красногорске при демонтаже конструкций внесезонного горнолыжного комплекса "Снежком" рухнул строительный кран. В результате ЧП были повреждены кровля и фасад расположенной поблизости котельной, что не повлияло на её работоспособность. С крановщиков тоже всё в относительном порядке. Мужчина получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.