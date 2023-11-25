В Красногорске рухнул строительный кран во время демонтажа задания

Крановщик, к счастью, выжил.
В подмосковном Красногорске при демонтаже конструкций внесезонного горнолыжного комплекса "Снежком" рухнул строительный кран. В результате ЧП были повреждены кровля и фасад расположенной поблизости котельной, что не повлияло на её работоспособность. С крановщиков тоже всё в относительном порядке. Мужчина получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.
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По предварительной версии, рабочие перегрузили кран и он опрокинулся на бок при перемещении груза. Местная прокуратура проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства.
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Остальное ерунда.
Не стойте, не ходите
Там где идет строительство
И даже демонтаж...
А рядом плавно падал кран
Плевались звёзды,
А лифтёр узнал всю правду....
Не за что биться, нечем делиться- всё об одном...
Стоит ли злиться?
Там, за окном-птица, я птица... (с)