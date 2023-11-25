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В Красногорске рухнул строительный кран во время демонтажа задания

В Красногорске рухнул строительный кран во время демонтажа задания

Автор:
25 ноября 2023 17:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Красногорск   Прокуратура   обрушение   перегруз   строительный кран   
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Крановщик, к счастью, выжил.

В подмосковном Красногорске при демонтаже конструкций внесезонного горнолыжного комплекса "Снежком" рухнул строительный кран. В результате ЧП были повреждены кровля и фасад расположенной поблизости котельной, что не повлияло на её работоспособность. С крановщиков тоже всё в относительном порядке. Мужчина получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

По предварительной версии, рабочие перегрузили кран и он опрокинулся на бок при перемещении груза. Местная прокуратура проводит проверку, по итогам которой даст оценку соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства.

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Метки: Видео   Красногорск   Прокуратура   обрушение   перегруз   строительный кран   
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7  комментариев
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36k
albedo Час назад
Главное люди сильно не пострадали.
Остальное ерунда.
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15k
Hairy Минуту назад
.бать ту Люсю. А куда ж всё делось? Столько пафоса, столько рож блатных, даже мохнарылые толстопузы типа освящали, брызгали на рожи московско-подмосковных начальников какой-то жижей и что по факту? Всё по пи.де пошло. Черти .баные

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11k
wilddewill 2 минуты назад
Два вопроса. Первый, почему демонтируют этот комплекс? Он очень был популярен и не дëшев. Второй, компания "крашмашь" Тоже стала грешить наëмом очень грамотных специалистов? Не, понимаю, что объект "тяжёлый", но не так же...
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22k
babuby 13 минут назад
Задания? Технического задания, домашнего задания, или задания по демонтажу здания? Когда-же вы научитесь проверять то что пишете, дебилы конченные!
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23k
Слепой Пью 24 минуты назад
Не бегайте, не прыгайте,
Не стойте, не ходите
Там где идет строительство
И даже демонтаж...
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10k
Billi_Bons Полчаса назад
Не знал, что ЗАДАНИЯ можно демонтировать.

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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Невдалеке вонял костёр
А рядом плавно падал кран
Плевались звёзды,
А лифтёр узнал всю правду....
Не за что биться, нечем делиться- всё об одном...
Стоит ли злиться?
Там, за окном-птица, я птица... (с)
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