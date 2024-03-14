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Силовики нашли подростка, который издевался над пенсионеркой и снимал это на камеру

Силовики нашли подростка, который издевался над пенсионеркой и снимал это на камеру

Автор:
14 марта 2024 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Красноярский край   издевательства   мальчик   оскорбления   полиция   пробабушка   старушка   
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Причём он сам выложил эти ролики в интернет.

Вчера в сети появилось несколько видео с 11 летним пареньком и очень пожилой бабушкой. В роликах мальчик издевается и оскорбляет старушку, она просит оставить её в покое, но школьник не реагирует.

На видео обратили внимание полицейские:

В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, опубликованное в одном из телеграм-каналов, на котором запечатлено крайне грубое и недопустимое поведение подростка в отношении пожилой женщины. В ходе проверки было установлено, что данные события происходили в селе Большой Сереж Назаровского района в конце февраля. Информация о происшествии в установленном порядке зарегистрирована в дежурной части полиции.

На жутковатые ролики откликнулась и Екатерина Мизулина:

Многие сегодня присылают ужасные видео, на которых мальчик избивает собственную бабушку и выставляет это в свои соцсети. Очень грустно на это смотреть. Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку.

Выяснилось, что мальчишка живёт в доме с отчимом, мамой и прабабушкой. Старушке 90 лет, она ветеран труда и страдает целым букетом возрастных заболеваний. В том числе, и деменцией. Вероятно, её недуг и стал причиной для издевательств.

Сейчас с семьёй работают сотрудники МВД, видео отправлено на экспертизу. Недоросль на учёте не стоял, но теперь будет.

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Метки: Видео   Красноярский край   издевательства   мальчик   оскорбления   полиция   пробабушка   старушка   
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7  комментариев
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22k
Shtoppi 15 минут назад
еще маленький, а уже у36ок.
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96k
Доктор Джонс 10 минут назад
Мозгов как у медузы...
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136
FlakoBoy 22 минуты назад
Мелкого отморозка в клетку и на площади поставить, чтобы любой желающий мог подойти и потыкать его острой палкой.
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5k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Брошенные дети. Родителям они не нужны и обществу не нужны. Печальное зрелище.
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August

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