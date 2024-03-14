Силовики нашли подростка, который издевался над пенсионеркой и снимал это на камеру

Причём он сам выложил эти ролики в интернет.
Вчера в сети появилось несколько видео с 11 летним пареньком и очень пожилой бабушкой. В роликах мальчик издевается и оскорбляет старушку, она просит оставить её в покое, но школьник не реагирует.
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На видео обратили внимание полицейские:
В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, опубликованное в одном из телеграм-каналов, на котором запечатлено крайне грубое и недопустимое поведение подростка в отношении пожилой женщины. В ходе проверки было установлено, что данные события происходили в селе Большой Сереж Назаровского района в конце февраля. Информация о происшествии в установленном порядке зарегистрирована в дежурной части полиции.
На жутковатые ролики откликнулась и Екатерина Мизулина:
Многие сегодня присылают ужасные видео, на которых мальчик избивает собственную бабушку и выставляет это в свои соцсети. Очень грустно на это смотреть. Мы обратимся в МВД России с просьбой провести проверку.
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Выяснилось, что мальчишка живёт в доме с отчимом, мамой и прабабушкой. Старушке 90 лет, она ветеран труда и страдает целым букетом возрастных заболеваний. В том числе, и деменцией. Вероятно, её недуг и стал причиной для издевательств.
Сейчас с семьёй работают сотрудники МВД, видео отправлено на экспертизу. Недоросль на учёте не стоял, но теперь будет.
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