Силовики нашли подростка, который издевался над пенсионеркой и снимал это на камеру

Выяснилось, что мальчишка живёт в доме с отчимом, мамой и прабабушкой. Старушке 90 лет, она ветеран труда и страдает целым букетом возрастных заболеваний. В том числе, и деменцией. Вероятно, её недуг и стал причиной для издевательств.

Сейчас с семьёй работают сотрудники МВД, видео отправлено на экспертизу. Недоросль на учёте не стоял, но теперь будет.