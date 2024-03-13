Российских киберспортсменов захотели научить патриотизму и правилам гигиены

Помимо прочего, в календарном плане воспитательной работы прописаны мероприятия, в которых обязательно должны участвовать киберспортсмены в течение года. Часть из них посвящены "воспитанию чувства ответственности перед Родиной и гордости за свой край, готовности служить Отечеству, уважению государственных герба, флага и гимна". При этом воспитывать спортсменов планируется посредством бесед, встреч и диспутов, на которые будут приглашаться тренеры, ветераны спорта и знаменитости.

Напомним, что в январе 2022 года Минспорта уже публиковало основную программу для киберспортсменов, в которую входили нормативы по бегу (3 км не более чем за 15 мин., для девушек — 2 км за 12 мин.) и приседаниям (25 раз без остановки, для девушек — 23 раза).