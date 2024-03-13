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Российских киберспортсменов захотели научить патриотизму и правилам гигиены

Российских киберспортсменов захотели научить патриотизму и правилам гигиены

Автор:
13 марта 2024 19:35
Сообщество : Спорт
Метки: Минспорта   гигиена   киберспорт   нормативы   патриотизм   программа подготовки   
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Ну всё, самые опрятные и патриотичные киберспортсмены теперь точно всех будут рвать в "Доке-2".

Министерство спорта России вновь взялось за будущих киберспортсменов и представило для них дополнительную программу подготовки, сообщает "Парламентская газета". Главной целью программы по направлению "компьютерный спорт" ведомство называет "достижение спортивных результатов".


Согласно новой программе подготовки, киберспортсменам предписывается участвовать в официальных соревнованиях, соблюдать антидопинговые правила, получать уровни спортивной квалификации и изучать историю киберспорта. Также в Минспорта озаботились здоровьем и гигиеной будущих киберспортсменов, которые славятся своим безразличием к этим вещам. Будущих игроков в "Доку 2" будут учить правилам гигиены и санитарии, в том числе по уходу за телом, полостью рта, зубами, одеждой и обувью и основным правилам закаливания.

Помимо прочего, в календарном плане воспитательной работы прописаны мероприятия, в которых обязательно должны участвовать киберспортсмены в течение года. Часть из них посвящены "воспитанию чувства ответственности перед Родиной и гордости за свой край, готовности служить Отечеству, уважению государственных герба, флага и гимна". При этом воспитывать спортсменов планируется посредством бесед, встреч и диспутов, на которые будут приглашаться тренеры, ветераны спорта и знаменитости.


Напомним, что в январе 2022 года Минспорта уже публиковало основную программу для киберспортсменов, в которую входили нормативы по бегу (3 км не более чем за 15 мин., для девушек — 2 км за 12 мин.) и приседаниям (25 раз без остановки, для девушек — 23 раза).

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Метки: Минспорта   гигиена   киберспорт   нормативы   патриотизм   программа подготовки   
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11  комментариев
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15k
Ничоси Час назад
Дока 2
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59k
turyst 38 минут назад
Хм... Спорт, дело конечно хорошее.
А если человек в комп играет потому, что у него на обычный спорт здоровья не хватает.
А его тут на "три километра приседать" гонят?

___

Ветеран киберспорта.


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7k
Старичок 41 минуту назад
научат принимать душ и это очень хорошо.
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3k
Дмитрий 47 минут назад
Правильно, как же ещё малолетние дебилы дотеры будут чужих мамок нагибать и прочую дичь творить, которую обычно обещают совершить в порыве шизоидной ярости во время игры в это ..........
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31k
Головасыр коричнештанник 49 минут назад
киберспортсмены ... сука ...

задроты ленивые
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