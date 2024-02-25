17 любопытных фактов об обычных предметах гигиены

7. Пемза и винный уксус ранее использовались для чистки зубов. 8. Зубные коронки использовались уже в Древнем Египте, в то время как удаление зубов широко практиковалось в средние века. Но в то время анестезии в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, не существовало, и пациенты умирали от потери крови или инфекции. 9. Чтобы удалить зуб, человек в средние века ходил к парикмахеру. Там также выполнялись забор крови и простые хирургические операции. 10. При разработке лекарства от болезни Альцгеймера ученые случайно обнаружили долгожданный препарат против кариеса.