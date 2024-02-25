17 любопытных фактов об обычных предметах гигиены

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Нельзя сказать, что в прошлом не существовало нормальных гигиенических правил, но они определенно были необычными. В этом посте вы узнаете интересные факты об объектах гигиены, которые стали привычными в XXI веке, а раньше были редкостью или использовались по-другому. Взгляните!
Шампунь
1. 100 лет назад люди мыли волосы так редко, что поначалу предложение мыть голову раз в неделю казалось им таким же странным, как и обычное мытье один раз в полтора месяца. 2. В 1934 году появился радиоактивный шампунь. Производитель уверял, что благодаря ему удастся избежать седины, сохранить цвет волос и сделать их на 20 лет моложе.
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3. Космонавты используют шампунь, который изначально был разработан для детей и пациентов больниц, которым было трудно принимать ванну. Это не сухой шампунь, но он также не требует смывания.
Мыло
4. Как только врачи начали мыть руки с мылом перед операциями, пациенты стали реже умирать. Например, в родильных домах уровень младенческой смертности снизился с 50 процентов до 1 или 2 процентов. 5. Антибактериальное мыло вредно для иммунитета и делает человека менее восприимчивым к антибиотикам. Обычное мыло не уничтожает все бактерии, но избавляет от большинства из них. 6. Только около 20 процентов людей моют руки после посещения туалета. Из них только каждый третий пользуется мылом. Это значительно увеличивает риск заражения желудочным гриппом и дизентерией.
Зубная щётка и паста
7. Пемза и винный уксус ранее использовались для чистки зубов. 8. Зубные коронки использовались уже в Древнем Египте, в то время как удаление зубов широко практиковалось в средние века. Но в то время анестезии в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, не существовало, и пациенты умирали от потери крови или инфекции. 9. Чтобы удалить зуб, человек в средние века ходил к парикмахеру. Там также выполнялись забор крови и простые хирургические операции. 10. При разработке лекарства от болезни Альцгеймера ученые случайно обнаружили долгожданный препарат против кариеса.
Контактные линзы
11. Контактные линзы были изобретены Леонардо да Винчи, но только через 380 лет был выпущен их стеклянный прототип. 12. Первые контактные линзы появились в 1888 году и были похожи на искусственные глаза, поскольку они были сделаны из стекла. Только через 90 лет они изменили свою форму и изменили материал, линзы стали мягче. 13. Больным респираторными инфекциями советуют снимать контактные линзы, чтобы вирус не попал на слизистую оболочку глаза.
Дезодорант
14. Раньше люди не часто принимали ванны. Чтобы избежать неприятных запахов, они жгли уголь рядом с одеждой, стирали ее тем же “углем”, прикладывали к подмышкам подкисленную воду и носили с собой свежие кусочки яблока. 15. Первый дезодорант появился в виде крема в 1888 году и назывался Mum, что происходит от древнеанглийской идиомы, означающей “никому ни слова”.
Туалетная бумага
16. Первая туалетная бумага в рулоне заменила страницы книг, деревянные палочки с волокнами и атласные тряпки. 17. Разработка туалета, который мог бы работать на Международной космической станции, где нет гравитации, обошлась НАСА в 23 миллиона долларов.
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А вот какая связь у перечисленных проблем с анестезией, то тут действительно большой вопрос.
Надо мыть руки ДО и не ссать на них!
Как говорится -"Мойте руки перед... и зад...