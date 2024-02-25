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17 любопытных фактов об обычных предметах гигиены

17 любопытных фактов об обычных предметах гигиены

Автор:
25 февраля 2024 23:12
Сообщество : Факты
Метки: Любопытные   Предметы   гигиена   использовали   правила   факты   
2451
8

Нельзя сказать, что в прошлом не существовало нормальных гигиенических правил, но они определенно были необычными. В этом посте вы узнаете интересные факты об объектах гигиены, которые стали привычными в XXI веке, а раньше были редкостью или использовались по-другому. Взгляните!

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Метки: Любопытные   Предметы   гигиена   использовали   правила   факты   
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15  комментариев
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10k
sedoisever 3 часа назад
Если начать мыть голову радиоактивным шампунем в ранней молодости, то практически на 100% можно избежать появления седины...
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2k
Seryi_spb 2 часа назад
Забор крови в средние века? А зачем? Тогда это называлось кровопусканием, и считалось лечебной процедурой. Но в цирюльнях она стала доступна для простых смертных не так уж и давно, с исторической точки зрения.
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59k
turyst 3 часа назад
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189
shturmina-katerina turyst 3 часа назад
При удалении зуба можно так разворотить десну, что ой-ей-ей... Если утрировать, то вспомните чеховскую "козью ножку". Странно, что там пациент не загнулся.
А вот какая связь у перечисленных проблем с анестезией, то тут действительно большой вопрос.
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392
Leon Rom shturmina-katerina 2 часа назад
при анестезии клиент не дёргается (всё проходит акуратнее)
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59k
turyst 3 часа назад
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32k
Юрьевич 3 часа назад
" Только около 20 процентов людей моют руки после посещения туалета."

Надо мыть руки ДО и не ссать на них!
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