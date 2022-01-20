Бодрость духа, пластика и грация: Минспорта РФ заставит киберспортсменов бегать и приседать

Федеральный стандарт спортивной подготовки по «компьютерному спорту» прошел все стадии согласования и утверждения и теперь должен вывести российских киберспортсменов на новый уровень. Конечно, если те, в свою очередь, смогут выполнить нормативы по бегу и приседаниям. Что? Да!
Согласно документу, на физическую подготовку должно отводиться 25-40% тренировочного времени, тактическая займет 25-35%, техническая — 4-6%, теоретическая - 15-25% времени, психологическая — 15-20%.
Чтобы попасть в группу высшего спортивного мастерства, мужчина должен пробежать три километра не более чем за 15 минут и выполнить приседания 25 раз без остановки. Женщинам нужно пробежать два километра за 12 минут и выполнить приседания 23 раза. В списке обязательных нормативов также значатся наклоны вперед и подъемы туловища. Кроме этого, необходимо сдать обязательный тест на определение технического мастерства.
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что признание ФССП по компьютерному спорту выводит киберспорт в России на новый уровень.
«Теперь официально могут открываться секции по компьютерному спорту, разрабатываться и утверждаться программы подготовки киберспортсменов. Это важный этап в развитии нашего вида спорта. Ожидаем появления еще большего количества сильных спортсменов, которые не только зададут высокую планку на внутрироссийских соревнованиях, но и будут представлять Россию на мировой киберспортивной арене», — рассказал Смит.
Бег с мышкой и приседание с клавиатурой...
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Один раунд кибер, второй на ринге.
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Так так так. Где же фэмки, равноправки и прочие педе ... тьфу, толерастки? Кто там недобегает километр на 3 мин и недоприседает 2 раза с остановками?