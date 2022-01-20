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Бодрость духа, пластика и грация: Минспорта РФ заставит киберспортсменов бегать и приседать

Бодрость духа, пластика и грация: Минспорта РФ заставит киберспортсменов бегать и приседать (2 фото)

Автор:
20 января 2022 16:29
Сообщество : Спорт
Метки: Минспорта РФ   бег   дота2   киберспортсмены   нормативы   
395
2

Федеральный стандарт спортивной подготовки по «компьютерному спорту» прошел все стадии согласования и утверждения и теперь должен вывести российских киберспортсменов на новый уровень. Конечно, если те, в свою очередь, смогут выполнить нормативы по бегу и приседаниям. Что? Да!

Согласно документу, на физическую подготовку должно отводиться 25-40% тренировочного времени, тактическая займет 25-35%, техническая — 4-6%, теоретическая - 15-25% времени, психологическая — 15-20%.

Чтобы попасть в группу высшего спортивного мастерства, мужчина должен пробежать три километра не более чем за 15 минут и выполнить приседания 25 раз без остановки. Женщинам нужно пробежать два километра за 12 минут и выполнить приседания 23 раза. В списке обязательных нормативов также значатся наклоны вперед и подъемы туловища. Кроме этого, необходимо сдать обязательный тест на определение технического мастерства.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что признание ФССП по компьютерному спорту выводит киберспорт в России на новый уровень.


«Теперь официально могут открываться секции по компьютерному спорту, разрабатываться и утверждаться программы подготовки киберспортсменов. Это важный этап в развитии нашего вида спорта. Ожидаем появления еще большего количества сильных спортсменов, которые не только зададут высокую планку на внутрироссийских соревнованиях, но и будут представлять Россию на мировой киберспортивной арене», — рассказал Смит.

Бег с мышкой и приседание с клавиатурой...

Источник:

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Метки: Минспорта РФ   бег   дота2   киберспортсмены   нормативы   
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3k
Ivan Час назад
Ну выиграли де 18 лямов, а никому из взрослых дядь не досталось! Жаба задушила, надо срочно сюда свои рученки волосатые протянуть и выбить из бюджета финансирование!
Какие же они омерзительные!
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20k
kamanch 13 минут назад
А двоеборье будет?
Один раунд кибер, второй на ринге.
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22k
pssst 53 минуты назад
Тот неловкий момент, когда профессиональные "спортсмены" будут на соревнованиях сосать с подглотом у любителей.
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103
Nаnе First NameLаst 59 минут назад
мужчина должен пробежать три километра не более чем за 15 минут и выполнить приседания 25 раз без остановки. Женщинам нужно пробежать два километра за 12 минут и выполнить приседания 23 раза.
===========
Так так так. Где же фэмки, равноправки и прочие педе ... тьфу, толерастки? Кто там недобегает километр на 3 мин и недоприседает 2 раза с остановками?
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55k
Похабыч Час назад
https://old.fishki.net/4056868-ministerstvo-sporta-rf-utverdilo-programmu-podgotovki-kibersportsmenov-s-begom-na-3-km-i-prisedanijam.html#top-comments-4056868-0https://old.fishki.net/4056868-ministerstvo-sporta-rf-utverdilo-programmu-podgotovki-kibersportsmenov-s-begom-na-3-km-i-prisedanijam.html#top-comments-4056868-0
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7k
Vadim Час назад
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−94
Сигизмунд Лазаревич Час назад
киберспортсменов? )) да их всех поголовно дисквалифицировать можно за чипсы и колу.
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3k
Дункан Маклауд Час назад
Правильно,пусть штангисты шахматы осваивают,гимнастки - хоккей,сумоисты - прыжки в длинну.А такие чиновники - подлёдное плавание!!
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Ну нормуль.. 13 минут это школьный норматив на четверку.
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2k
Алксандр Шевченко Час назад
Да уж, объясните им там в министерстве что такое киберспорт. А то они походу кибер деревни пересмотрели.
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