Бодрость духа, пластика и грация: Минспорта РФ заставит киберспортсменов бегать и приседать

Согласно документу, на физическую подготовку должно отводиться 25-40% тренировочного времени, тактическая займет 25-35%, техническая — 4-6%, теоретическая - 15-25% времени, психологическая — 15-20%.

Чтобы попасть в группу высшего спортивного мастерства, мужчина должен пробежать три километра не более чем за 15 минут и выполнить приседания 25 раз без остановки. Женщинам нужно пробежать два километра за 12 минут и выполнить приседания 23 раза. В списке обязательных нормативов также значатся наклоны вперед и подъемы туловища. Кроме этого, необходимо сдать обязательный тест на определение технического мастерства.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что признание ФССП по компьютерному спорту выводит киберспорт в России на новый уровень.