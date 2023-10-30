Российско-украинская киберкоманда стала чемпионом The International

Команда Team Spirit снова стала лучшей в The International, выиграв серию до трех побед со счетом 3-0. В грандфинале наши ребята обошли европейскую сборную Gaimin Gladiators.

Team Spirit на International 12 представляли три россиянина (Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов) и два украинца (Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.



