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Российско-украинская киберкоманда стала чемпионом The International

Российско-украинская киберкоманда стала чемпионом The International

Автор:
30 октября 2023 09:33
Сообщество : Игромир
Метки: Dota 2   Team Spirit   The International   Ynews   Видео   Победа   киберспорт   
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Команда Team Spirit победила на главном турнире по Dota 2. Это уже вторая победа в этом турнире.

Команда Team Spirit снова стала лучшей в The International, выиграв серию до трех побед со счетом 3-0. В грандфинале наши ребята обошли европейскую сборную Gaimin Gladiators.


Team Spirit на International 12 представляли три россиянина (Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов) и два украинца (Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.


В Gaimin Gladiators состав был более многонациональный: россиянин Антон dyrachyo Шкредов, американец Куинн Quinn Кэллахан, датчанин Маркус Ace Хуэльгор, немец Эрик tOfu Энгель и нидерландец Мельхиор Seleri Хилленкамп.



Призовой фонд турнира превысил $3,1 млн, и за победу Team Spirit заработала более $1,4 млн. Выигрыш соперников нашей команды Gaimin Gladiators существенно ниже - около $370 тыс.


После этой победы команда Team Spirit стала двукратным победителем The International по Dota 2. В прошлый раз этим же составом парни выиграли The International в 2021. Тогда киберспортсмены переиграли китайскую PSG.LGD со счётом 3:2.


Нынешний турнир проходил с 12 по 30 октября в Сиэтле. Интересно, что финальные матчи состоялись на хоккейном стадионе «Клаймэт Пледж-арена». На нём обычно играет домашние поединки команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен».


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Метки: Dota 2   Team Spirit   The International   Ynews   Видео   Победа   киберспорт   
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11  комментариев
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488
ruslan d 2 часа назад
Российско-украинская киберкоманда ... Такое еще может быть ?
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14
Alex DM-BALTIC ruslan d Час назад
Почему нет? Они же не дебилы-политики..
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32k
Teodor Полчаса назад
Не жиртрест, а киберспортсмен...
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3k
Федя Хитрый Полчаса назад
Почитал тут коментарии.
Кто не в курсе. Я сам играю в доту. Часто попадаются украинцы.
Вы что, реально думаете там срач начинается? Ничего подобного. Все спокойно играют и общаются. Бывают исключения. Неадекватов везде хватает.
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627
Ivan Shotgun 38 минут назад
Ну хоть задро..., ой киберспортсмены между собой не воюют.
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76k
Viktor Час назад
Довольно странно читается, теперь по крайней мере.

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