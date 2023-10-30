Российско-украинская киберкоманда стала чемпионом The International

Команда Team Spirit победила на главном турнире по Dota 2. Это уже вторая победа в этом турнире.
Команда Team Spirit снова стала лучшей в The International, выиграв серию до трех побед со счетом 3-0. В грандфинале наши ребята обошли европейскую сборную Gaimin Gladiators.
Team Spirit на International 12 представляли три россиянина (Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов) и два украинца (Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.
В Gaimin Gladiators состав был более многонациональный: россиянин Антон dyrachyo Шкредов, американец Куинн Quinn Кэллахан, датчанин Маркус Ace Хуэльгор, немец Эрик tOfu Энгель и нидерландец Мельхиор Seleri Хилленкамп.
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Призовой фонд турнира превысил $3,1 млн, и за победу Team Spirit заработала более $1,4 млн. Выигрыш соперников нашей команды Gaimin Gladiators существенно ниже - около $370 тыс.
После этой победы команда Team Spirit стала двукратным победителем The International по Dota 2. В прошлый раз этим же составом парни выиграли The International в 2021. Тогда киберспортсмены переиграли китайскую PSG.LGD со счётом 3:2.
Нынешний турнир проходил с 12 по 30 октября в Сиэтле. Интересно, что финальные матчи состоялись на хоккейном стадионе «Клаймэт Пледж-арена». На нём обычно играет домашние поединки команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен».
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Кто не в курсе. Я сам играю в доту. Часто попадаются украинцы.
Вы что, реально думаете там срач начинается? Ничего подобного. Все спокойно играют и общаются. Бывают исключения. Неадекватов везде хватает.