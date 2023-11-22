«Патриотизм и консервативные ценности»: в России предложили переписать Конституцию и ввести официальную идеологию

Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ.

Что сегодня происходит? Национальное право существует, а международное право практически разрушено. И с каждым годом этот процесс обрушения приобретает все больший и больший масштаб. Что стоят сегодня решения ООН, Совета безопасности, на каком основании, на каких нормах международного права к нам применяются санкции коллективного Запада? Нет такого основания. Национальное право по крайней мере не должно уступать международному, и это должно быть закреплено в новой редакции нашей конституции.