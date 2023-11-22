«Патриотизм и консервативные ценности»: в России предложили переписать Конституцию и ввести официальную идеологию

На это уже откликнулись в Госдуме и Совете Федерации.
Александр Бастрыкин выступил на конференции «Державинские чтения» - она посвящена грядущему 30-летию со дня принятия Конституции РФ. И призвал установить официальную идеологию:
Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ.
Что сегодня происходит? Национальное право существует, а международное право практически разрушено. И с каждым годом этот процесс обрушения приобретает все больший и больший масштаб. Что стоят сегодня решения ООН, Совета безопасности, на каком основании, на каких нормах международного права к нам применяются санкции коллективного Запада? Нет такого основания. Национальное право по крайней мере не должно уступать международному, и это должно быть закреплено в новой редакции нашей конституции.
Какого рода должна быть эта идеология - свой вариант позже предложил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев:
Работу над Конституцией начали еще в 2020-м. Там и место русского языка, и роль семьи как ячейки общества, все закреплено. Конечно, нужно продолжить реформирование, и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла.
И член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков:
Я положительно отношусь к необходимости внесения в Конституцию Российской Федерации более четких принципов государственной идеологии. Несмотря на то, что работу над этим документов начали пару лет назад, нужно продолжить ее реформирование. Государственная идеология России - это патриотизм и консервативные ценности в первую очередь. Стоит внести статьи, которые позволили бы нашей стране продолжать работать в этом направлении. Я эту инициативу поддерживаю.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных решений по внесению изменений в Конституцию в Кремле пока нет:
Какой-то позиции нет, это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего.
Конституцию России приняли в 1993 году. Там указано, что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. В документ уже вносили ряд правок. Возможно, кое-что изменят и в будущем. Не зря ведь об идеологии заговорили на высшем уровне.
Источник:
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Статья 6
"Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу."
И как помогло это СССР? Да никак. Те же коммунисты его и слили, хотя большинство было против. И Чубайс, и Ельцин, и Горбачев - все были члены КПСС.
P.S. Идеология...она должна быть в умах, а не в статье или еще каком подзаконном акте.
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ващет мы эту самую либеральную идеологию до сих пор хаваем. достаточно посмотреть, в первую очередь, на уголовное законодательство и все сразу становится понятно, что все законы у нас либерастами и ссаными гуманистами писаны, но правители делают вид и народу внушают, что при демократии все именно так и должно быть.
И осмотрясь, не без злорадства,
Вдались они в патриотизм
И принялись за казнокрадство».
«Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперёд:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то патриот».
По правде любое изменение в Конституции должно сопровождаться полной заменой людей при власти.
Присягал на Конституции - а её заменили, значит и тебя заменили, ведь твоя присяга теперь недействительна
Пусть будет Любая вменяемая идеология что не будет во вред народу и государству.
"Политики как пеленки, менять их нужно часто, и по той же самой причине. "
Ни добавить ни убавить...