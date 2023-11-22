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«Патриотизм и консервативные ценности»: в России предложили переписать Конституцию и ввести официальную идеологию

«Патриотизм и консервативные ценности»: в России предложили переписать Конституцию и ввести официальную идеологию

Автор:
22 ноября 2023 15:17
Сообщество : Жить в России
Метки: александр бастрыкин   идеология   консерватизм   конституция   патриотизм   поправки   
1789
6

На это уже откликнулись в Госдуме и Совете Федерации.

Александр Бастрыкин выступил на конференции «Державинские чтения» - она посвящена грядущему 30-летию со дня принятия Конституции РФ. И призвал установить официальную идеологию:

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Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ.

Что сегодня происходит? Национальное право существует, а международное право практически разрушено. И с каждым годом этот процесс обрушения приобретает все больший и больший масштаб. Что стоят сегодня решения ООН, Совета безопасности, на каком основании, на каких нормах международного права к нам применяются санкции коллективного Запада? Нет такого основания. Национальное право по крайней мере не должно уступать международному, и это должно быть закреплено в новой редакции нашей конституции.

Какого рода должна быть эта идеология - свой вариант позже предложил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев:

Работу над Конституцией начали еще в 2020-м. Там и место русского языка, и роль семьи как ячейки общества, все закреплено. Конечно, нужно продолжить реформирование, и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла.

И член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков:

Я положительно отношусь к необходимости внесения в Конституцию Российской Федерации более четких принципов государственной идеологии. Несмотря на то, что работу над этим документов начали пару лет назад, нужно продолжить ее реформирование. Государственная идеология России - это патриотизм и консервативные ценности в первую очередь. Стоит внести статьи, которые позволили бы нашей стране продолжать работать в этом направлении. Я эту инициативу поддерживаю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных решений по внесению изменений в Конституцию в Кремле пока нет:

Какой-то позиции нет, это достаточно новое заявление, это такое мнение, которое, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет, вы знаете, что от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего.

Конституцию России приняли в 1993 году. Там указано, что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. В документ уже вносили ряд правок. Возможно, кое-что изменят и в будущем. Не зря ведь об идеологии заговорили на высшем уровне.


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Метки: александр бастрыкин   идеология   консерватизм   конституция   патриотизм   поправки   
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29  комментариев
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
О, было, было, было...
Статья 6
"Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу."

И как помогло это СССР? Да никак. Те же коммунисты его и слили, хотя большинство было против. И Чубайс, и Ельцин, и Горбачев - все были члены КПСС.

P.S. Идеология...она должна быть в умах, а не в статье или еще каком подзаконном акте.
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23
pilot52 Дядюшка Ау Час назад
Интересно, вот про какую идеологию будет думать простой парень из небольшого городка, глядя в интернете, как в Париже живет Лиза Пескова, а её папаша "втуляет" нам про предателей-эмигрантов?
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19k
Shtoppi Полминуты назад
<<Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла.>>
-------
ващет мы эту самую либеральную идеологию до сих пор хаваем. достаточно посмотреть, в первую очередь, на уголовное законодательство и все сразу становится понятно, что все законы у нас либерастами и ссаными гуманистами писаны, но правители делают вид и народу внушают, что при демократии все именно так и должно быть.
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2k
MrMopnex 9 минут назад
Кого положат в Мавзолей на этот раз?
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24k
Тигран Саркисян 21 минуту назад
Ой не к добру это , опять какая то заварушка грядёт , и не в пользу обычным гражданам.
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630
Olldd Полчаса назад
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. Полчаса назад
«Свершив поход на нигилизм
И осмотрясь, не без злорадства,
Вдались они в патриотизм
И принялись за казнокрадство».

«Как завелось у вас однажды,
Так, видно, будет и вперёд:
Хоть грабит патриот не каждый,
Но что ни вор, то патриот».
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1k
Vasiliy 38 минут назад
Переписывают эту бедную Конституцию все кому не лень, зачем она нужна если вот так просто можно её переписать?
По правде любое изменение в Конституции должно сопровождаться полной заменой людей при власти.
Присягал на Конституции - а её заменили, значит и тебя заменили, ведь твоя присяга теперь недействительна
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13k
kotovski 42 минуты назад
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7k
a6m5 44 минуты назад
Ага, знаем мы их идеологию: "Народ должен вкалывать на олигархов".
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1k
investas 45 минут назад
уже переписывали, а толку)
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 50 минут назад
оо сколько лебершизы набежало то
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 51 минуту назад
Там указано, что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.

Пусть будет Любая вменяемая идеология что не будет во вред народу и государству.
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28k
Lehoia 56 минут назад
Прочитал. На ум пришла цитата Марка Твена:
"Политики как пеленки, менять их нужно часто, и по той же самой причине. "
Ни добавить ни убавить...
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14k
Ser Час назад
Смешно!

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30k
Юрьевич Час назад
Идеологию какую угодно можно выдумать, но если будет продолжаться массовая безнаказанная коррупция чиновников, то никакая идеология ситуацию не изменит. СССР тому подтверждение. Основная причина разрушения СССР - недоверие населения чиновникам и партийным функционерам.
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344
ruslan d Час назад
Давно ее не переписывали
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57k
Опиум для народа Час назад
Да х"ли там - ввести уж закон - переписывать конституцию каждый год...
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23
pilot52 Час назад
Старые маразматики и тупые пиарщики на патриотизме никак не поймут, что "в одну воду не войти дважды" и СССР № 2 с КПСС уже не создать. Не будет никакой идеологии, даже если её прописать в конституции, во первых: потому, что саму конституцию никто не соблюдает, во вторых: жизнь на деле показывает, что у одних при власти идеология "воруй и тащи что можешь", а у простого народа "как еще месяц до получки протянуть".
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34k
Fat Lynx Час назад
Давайте сначала определимся с идеологией, а потом уже будем в Конституцию лезть...
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9k
Antonium 2 часа назад
Как же заипало это политбюро 2.0
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346
Homefighter 2 часа назад
Ну может не "консервативные", а традиционные ценности? Традиционные ценности Русских, как государствообразующего народа? Нет? Ну тогда и не надо, если нет!
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August

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