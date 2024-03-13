На Кубани впервые клонировали корову и получили неожиданный результат

Телёнок отличается от других.
Специалисты лаборатории «Альтраген» провели эксперимент по клонированию коровы. Они использовали клетки особой породы коров, голштинской - рекордсмена по удоям. Первый телёнок-клон отличается от других - он с рождения весит 70 килограмм. Этот вес соответствует двухмесячному телёнку.
Теленок-клон будет жить в Сокольском. Знаменитый малыш, похожий на эксперимент с овечкой Долли, будет жить отдельно от матери. Учёные будут пристально за ним наблюдать. Отмечается, что в будущем малыш вырастет точной копией «коровы-рекордсменки», которая дает в три раза больше молока, чем другие, сообщает “АиФ”.
В будущем считается, что телёнок сможет иметь потомство с такими же выдающимися показателями.
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Чёт навеяло старый анекдот:
Закупили арабы у СССР новейшие вертолеты. Поступили они в контейнерах. Они в ангары, собирают первый. Получается танк. Они разбирают, перечитывают инструкцию, собирают опять танк. Они на измене, повторяют все по пунктам танк, и все тут. Вызывают нашего инженера, так и так, танк выходит.
Он говорит, заприте меня на три дня, посмотрю, в чем дело. Разумеется, через три дня готов новейший вертолет, как и просили.
Они глаза на лоб: Как это смог?
А он им говорит, а вы, мол, инструкцию до конца не читали.
Тут русским языком написано:
"ПО ОКОНЧАНИИ СБОРКИ ТЩАТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ.
А небольшая приписка в конце, мелким текстом: "Доработать напильником".
Что ?? И доиться будет ??
Тогда бы и писали правильно- что ДНК теленка полностью соответствует донорской корове и его потомство тоже будет "рекордсменами"