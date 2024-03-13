На Кубани впервые клонировали корову и получили неожиданный результат

Теленок-клон будет жить в Сокольском. Знаменитый малыш, похожий на эксперимент с овечкой Долли, будет жить отдельно от матери. Учёные будут пристально за ним наблюдать. Отмечается, что в будущем малыш вырастет точной копией «коровы-рекордсменки», которая дает в три раза больше молока, чем другие, сообщает “АиФ”.

В будущем считается, что телёнок сможет иметь потомство с такими же выдающимися показателями.