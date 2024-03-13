FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8464 поста • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
На Кубани впервые клонировали корову и получили неожиданный результат

На Кубани впервые клонировали корову и получили неожиданный результат

Автор:
13 марта 2024 18:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   Россия   животные   интересное   клонирование   наука   фото   
1985
2

Телёнок отличается от других.

Специалисты лаборатории «Альтраген» провели эксперимент по клонированию коровы. Они использовали клетки особой породы коров, голштинской - рекордсмена по удоям. Первый телёнок-клон отличается от других - он с рождения весит 70 килограмм. Этот вес соответствует двухмесячному телёнку.

Теленок-клон будет жить в Сокольском. Знаменитый малыш, похожий на эксперимент с овечкой Долли, будет жить отдельно от матери. Учёные будут пристально за ним наблюдать. Отмечается, что в будущем малыш вырастет точной копией «коровы-рекордсменки», которая дает в три раза больше молока, чем другие, сообщает “АиФ”.

В будущем считается, что телёнок сможет иметь потомство с такими же выдающимися показателями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Кубань   Россия   животные   интересное   клонирование   наука   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
АнтонПолднев Час назад
На Кубани впервые клонировали корову и получили неожиданный результат(с)
Чёт навеяло старый анекдот:
Закупили арабы у СССР новейшие вертолеты. Поступили они в контейнерах. Они в ангары, собирают первый. Получается танк. Они разбирают, перечитывают инструкцию, собирают опять танк. Они на измене, повторяют все по пунктам танк, и все тут. Вызывают нашего инженера, так и так, танк выходит.
Он говорит, заприте меня на три дня, посмотрю, в чем дело. Разумеется, через три дня готов новейший вертолет, как и просили.
Они глаза на лоб: Как это смог?
А он им говорит, а вы, мол, инструкцию до конца не читали.
Тут русским языком написано:
"ПО ОКОНЧАНИИ СБОРКИ ТЩАТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev 39 минут назад
Результат - Лолита??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 55 минут назад
Странно- что пишут что теленок будет точной копией коровы ???
Что ?? И доиться будет ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350474



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после...
Вечерний улыбатор
Вечерний улыбатор
Набирающие популярность в сообществах
Герберт Уэллс и научный пессимизм⁠⁠
Герберт Уэллс и научный пессимизм⁠⁠
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#люди#ДТП#кот#кино#собака#Разное#Россия
#животные#интересно#машина#интересное#факты#позитив#подборка#улыбнуло#полиция#находка
#Прикол#автомобили#в мире#аварии#авто аварии#дети#фильм#Автовсячина#природа#маразм
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам В Норильске к россиянам пришёл песец В Норильске к россиянам пришёл песец Уральцы придумали, как печь бисквиты из шелухи от гречки Уральцы придумали, как печь бисквиты из шелухи от гречки Собаки повышают настроение лучше, чем шутки и Дональд Трамп Собаки повышают настроение лучше, чем шутки и Дональд Трамп Китайские учёные впервые успешно клонировали макаку Китайские учёные впервые успешно клонировали макаку

На что жалуетесь?

Вернуться