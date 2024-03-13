В Москве разработали пятикоординатный лазерный станок для высокоточной обработки деталей⁠⁠

Производитель "Лазеры и аппаратура" создал и организовал выпуск пятикоординатных лазерных станков с машинным зрением для высокоточной обработки деталей.
Первая установка уже внедрена в Ярославской области на площадке одного из ведущих отечественных производителей газотурбинных двигателей. На предприятии станок выполняет операции резки и сварки деталей авиадвигателей.
"Установка является базовой в линейке наших пятикоординатных комплексов. Мы создавали станки, ориентируясь на самые серьезные задачи и требования, которые предъявляет в первую очередь авиационное двигателестроение. Компания уже много лет работает с задачами такого типа. Появление станка сейчас особенно актуально в связи с его востребованностью на рынке, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства", - отметила Анна Цыганцова, генеральный директор предприятия.
Столичная компания "Лазеры и аппаратура" может выпускать до 15 таких установок в год.
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