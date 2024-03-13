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В Москве разработали пятикоординатный лазерный станок для высокоточной обработки деталей⁠⁠

В Москве разработали пятикоординатный лазерный станок для высокоточной обработки деталей⁠⁠

Автор:
13 марта 2024 17:08
Метки: Производство   г. Москва   лазерный станок   промышленность   
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Производитель "Лазеры и аппаратура" создал и организовал выпуск пятикоординатных лазерных станков с машинным зрением для высокоточной обработки деталей.

Первая установка уже внедрена в Ярославской области на площадке одного из ведущих отечественных производителей газотурбинных двигателей. На предприятии станок выполняет операции резки и сварки деталей авиадвигателей.

"Установка является базовой в линейке наших пятикоординатных комплексов. Мы создавали станки, ориентируясь на самые серьезные задачи и требования, которые предъявляет в первую очередь авиационное двигателестроение. Компания уже много лет работает с задачами такого типа. Появление станка сейчас особенно актуально в связи с его востребованностью на рынке, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства", - отметила Анна Цыганцова, генеральный директор предприятия.


Столичная компания "Лазеры и аппаратура" может выпускать до 15 таких установок в год.

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Метки: Производство   г. Москва   лазерный станок   промышленность   
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21  комментарий
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6k
Григорий 5 часов назад
и будут стоить они как 17 зарубежных, но это же не важно, всем тяжело)))
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11k
Billi_Bons Час назад
Прям разработали на отечественном ПО и на отечественных комплектующих? Где можно посмотреть технические характеристики?
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Fiverknot 4 часа назад
А давайте посмотрим процент иностранных комплектующих в нем. Процентов 90 электроники в нем зарубежная.
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51k
Элек Мек 4 часа назад
Ну чё,прорыв....
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1k
Алексей Попов 4 часа назад
Станок для пятикоординатной обработки вращающимся инструментом пространственно-сложных криволинейных поверхностей. ДЕЕВА М.А. , ИМЯНИТОВ М.Г. , ШПЕКТОРОВ И.Н. Место издания - СССР. Год издания - 1986. О.уеть разработалиииииии, да не выработали... Ждем гибрид с шильдиком :-) Ну и бодрые доклады об импортозамещении...
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1k
Glassy 4 часа назад
Это прям очень хорошо! Надо восстанавливать станкостроение. Молодцы.
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36k
БамбарбияКиргуду 4 часа назад
Молодцы.Всё должно производиться у нас.Так что могём.
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Алексей
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