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В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком

В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком

Автор:
12 ноября 2023 11:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   Производство   бамбук   замена   пластмасса   экология   
871
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Он и растет быстро, и гораздо экологичнее своего искусственного конкурента.

Государственный комитет по развитию и реформам КНР разработал трехлетнюю программу по развитию бамбуковой отрасли страны. По задумке комитета именно бамбук должен составить достойную конкуренцию пластмассе, заполонившей планету. В настоящее время в одном только Китае растет 837 видов того растения и успешно работает около 10 тыс фабрик по его переработке.


Китай ежегодно производит свыше 1,2 млрд бамбуковых соломинок. Кроме того, заметно вырос выпуск ножей, вилок, чашек и тарелок из этого материала.

Бамбук также используют и в промышленности - из него изготавливают корпуса электронных устройств, трубы, наполнители и так далее.

За следующие три года будут созданы 10 исследовательских баз, задачей которых будет исследование и формирование стандартов для продукции из бамбука.


Друзья, а как вы считаете, насколько возможно в обычной жизни отказаться от пластика?

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Метки: Китай   Производство   бамбук   замена   пластмасса   экология   
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5  комментариев
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Pravednik84 Полчаса назад
Я не призываю отказаться от бамбука... Но всё нужно в меру.
Что такое растение? Это такая хренулина, которая произрастает на плодородной земле, потом, если не пустили на мебель, на той же земле погибает, сгнивает и превращается в плодородный слой.
Как некоторые понимают - бамбук быстро высасывает из почвы всё съедобное, если несколько поколений бамбука пускать на мебель, то этот участок почвы превратится в непригодную для выращивания классических съедобных агрокультур пустыню.
Я не призываю отказаться от бамбука... Но всё нужно в меру.
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214
iskra Pravednik84 23 минуты назад
Растения основную часть для строительства своих клеток берут из воздуха - это углекислый газ и солнечная энергия. Микроэлементы нужны в мизерных количествах и легко восполняются золой из тех же растений.Особенно это касается всяких "сорняков" типа бамбука ,борщевика или топинамбура. Знаю поля, где уже десятки лет растет подсолнух - никаких проблем,при грамотной посадке с удобрениями.
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5k
Горожанин 20 минут назад
А какая разница? И то, и другое - одна и та же органика биологического происхождения. Враньё о том, что пластмасса не раздается - это идеологическое враньё Запада и проплаченных Западом экоактивистов. Причина одна - на Западе мало ископаемых углеводородов.
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