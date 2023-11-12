В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком

Он и растет быстро, и гораздо экологичнее своего искусственного конкурента.
Государственный комитет по развитию и реформам КНР разработал трехлетнюю программу по развитию бамбуковой отрасли страны. По задумке комитета именно бамбук должен составить достойную конкуренцию пластмассе, заполонившей планету. В настоящее время в одном только Китае растет 837 видов того растения и успешно работает около 10 тыс фабрик по его переработке.
Китай ежегодно производит свыше 1,2 млрд бамбуковых соломинок. Кроме того, заметно вырос выпуск ножей, вилок, чашек и тарелок из этого материала.
Бамбук также используют и в промышленности - из него изготавливают корпуса электронных устройств, трубы, наполнители и так далее.
За следующие три года будут созданы 10 исследовательских баз, задачей которых будет исследование и формирование стандартов для продукции из бамбука.
Друзья, а как вы считаете, насколько возможно в обычной жизни отказаться от пластика?
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Что такое растение? Это такая хренулина, которая произрастает на плодородной земле, потом, если не пустили на мебель, на той же земле погибает, сгнивает и превращается в плодородный слой.
Как некоторые понимают - бамбук быстро высасывает из почвы всё съедобное, если несколько поколений бамбука пускать на мебель, то этот участок почвы превратится в непригодную для выращивания классических съедобных агрокультур пустыню.
Я не призываю отказаться от бамбука... Но всё нужно в меру.