Сравнение экономической мощи Китая и остальных стран

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В данном посте представлена статистика по самым разным экономическим показателям в абсолютном выражении. Примечательно то, что в синем столбике также учитываются показатели Китая (ведь Китай — это часть мира).
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Источники
Производство угля, Википедия.
Чеснок, Википедия.
Список стран по производству электроэнергии, Википедия.
Производство угля.
Батат, Википедия.
Список стран по производству риса, Википедия.
Список стран, производящих пшеницу, Википедия.
Арбузы, Википедия.
Список стран по производству цемента, Википедия.
Список стран по выплавке стали, Википедия.
Свинина, Википедия.
Персики, Википедия.
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