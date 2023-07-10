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Сравнение экономической мощи Китая и остальных стран

Сравнение экономической мощи Китая и остальных стран

Автор:
10 июля 2023 16:47
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Китай   Производство   инфографика   промышленность   сельское хозяйство   сравнения   экономика   
2449
14

В данном посте представлена статистика по самым разным экономическим показателям в абсолютном выражении. Примечательно то, что в синем столбике также учитываются показатели Китая (ведь Китай — это часть мира).

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Источники

Производство угля, Википедия.
Чеснок, Википедия.
Список стран по производству электроэнергии, Википедия.
Производство угля.
Батат, Википедия.
Список стран по производству риса, Википедия.
Список стран, производящих пшеницу, Википедия.
Арбузы, Википедия.
Список стран по производству цемента, Википедия.
Список стран по выплавке стали, Википедия.
Свинина, Википедия.
Персики, Википедия.

Источник:

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Метки: Китай   Производство   инфографика   промышленность   сельское хозяйство   сравнения   экономика   
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13  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Голые цифровые факты не могут быть плохими или хорошими. Они могут нравиться или не нравиться, но они остаются лишь только ФАКТАМИ. Они могут быть подобраны тенденциозно, но даже и при этом они остаются лишь фактами.
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74k
Максим 4 минуты назад
И что? да ничего.. табличка чисто чтоб была. Сравнение имело бы смысл Китай - страны БРИКС и союзные им и страны ЗАпада.. и вот тут картинка была бы ну очень веселая.
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616
Борис Колесниченко 21 минуту назад
Такс, очень любят уголь, чеснок, острый перец, арбузы, свинину и персики. Ну а в остальном сопоставимо с долей населения по планете)
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36k
russger Полчаса назад
Глупо так их превозносить, а тем более доверять. Когда настанет время, они станут главным врагом Росии
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66k
Варакин Алексей 39 минут назад
Про коммунизм в СССР- пустые полки, как про Китай так у них не правильный. С чем спорить нельзя, то это без Компартии Китая этого скачка не было бы 100%
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77k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Вот это - гегемон, а не эта ваша Америка...
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11k
Copycat 55 минут назад
Забавно что когда речь идет об успехах экономики Китая то у них не коммунизм или "не правильный комумнизм", а вот во всех остальных случаях они прям кумунячие-кммунисты. США так прям железобетонно в этом уверены
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6k
ManRox 2 часа назад
Пост обожания китайцев? К чему этот апофеоз, красный перец, неужели есть те кого волнует где больше произрастает красного острого перца. А чего в попугаях нет к примеру кофе? В Китае не пьют кофе, а я пью эспрессо каждый день, где кофе. А где в графиках такая важная штука как нефть, сколько Китай добывает нефти, газа, урана? Для чего подобные посты, в уши лить какие китайцы молодцы накидывая всякую бесполезную чушь. А почему не сделать пост о том что в Китае не работают карты "Мир"
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