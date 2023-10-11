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Хитрец, прикинувшийся простачком и создавший империю

Хитрец, прикинувшийся простачком и создавший империю

Автор:
11 октября 2023 12:10
Сообщество : Искусство
Метки: Бедржих   Производство   Рецепт   Технология   Фридрих Эгерманн   искусство   методика   мошенничество   стекло   
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Этот художник оказался натурой поистине неугомонной. Один опыт с цветной стекломассой следовал за другим. Что-то выходило хорошо, что-то не очень. Но в итоге Фридрих Эгерманн сумел сломать старые устои и создал разноцветное стекло, доказав, что оно может быть не только привычным прозрачным.

Мальчик по имени Бедржих появился на свет в 1777 году в чешском городке Шлукнов. Парнишку отдали на воспитание в семью дяди Антона Киттеля – брата матери. Который был довольно известным мастером стекольного дела и стал потихоньку обучать племянника азам.

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Мальчуган оказался перспективным и за несколько лет освоил все премудрости профессии. После чего был принят в гильдию стеклорезов, позолотчиков и художников по стеклу.

Но пытливому уму этого было мало. Бедржих не хотел быть просто ремесленником, он желал стать мастером. И подросток отправился в Германию, где устроился на фарфоровую фабрику в Мейсене. Тут пришлось действовать хитростью, поскольку работа велась в обстановке строгой секретности.

Но обходительный мальчишка, с радостью берущийся за любую, даже самую грязную работу, подозрения у мастеров не вызвал. И зря: прикидываясь дурачком и простачком, он в течение нескольких лет выведал все секреты отрасли. Кто заподозрит в промышленном шпионаже подмастерье, который, принеся старшим товарищам сосиски с пивом и забрав мусор, мимоходом задаст «невинный» вопрос?

Вот и они не заподозрили. И из Мейсене Эгерманн выдвинулся, отягощённый солидным багажом знаний о смешивании красок, методах обжига и не только.

Вызнав всё, парень вернулся домой и взял в жёны Элизабет Шюрер. Девушке было за 20, и красотой она не блистала. Но так за счёт приданого обеспечил себя финансово – приобрёл дом и оборудовал стеклодувную мастерскую с магазинчиком при ней.

Сначала он работал с прозрачным стеклом по классической технологии. Потом стал использовать технику росписи и авторскую методику агатирования. Одновременно мастер работал над уникальными методиками и задался целью научиться придавать изделиям красный цвет с помощью золота.

Вложил в опыты практически всё заработанное, ведь золото – удовольствие недешёвое во все времена. Опыт закончился неудачей… Но Эгерманн не сдался и решил попробовать вместо золота медь.

Более 15 лет работы и 5 тыс. опытов понадобилось для того, чтобы прийти к успеху. Но мастер смог установить главные компоненты, наладить правильность приготовления, в том числе трудоёмкий метод тройного обжига.

С 1832 года он начал промышленное производство красной морилки. Изделия стоили очень дорого, ведь широкой общественности Фридрих не стал открывать всей правды и утверждал, что использует золото. После 10 лет золотых рек конкуренты наняли пронырливых воришек. Те взломали лабораторию и украли дневник со всеми рецептами и записями.

Технология распространилась по Европе, цены на продукцию упали. Впрочем, Фридриху до этого уже не было особого дела: он заработал столько денег, сколько и потратить было проблематично. Передал производство сыновьям и ушёл на покой. И после смерти оставшись человеком, внесшим значимый вклад в стекольное искусство Богемии, и одной из ключевых персон в стекольной промышленности первой половины XIX века.

Бренд Egermann выдержал множество испытаний. И хотя уже не в тех глобальных масштабах, но продолжает производство и остаётся символом стекольного искусства.

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Метки: Бедржих   Производство   Рецепт   Технология   Фридрих Эгерманн   искусство   методика   мошенничество   стекло   
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