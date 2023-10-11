Хитрец, прикинувшийся простачком и создавший империю

Мальчуган оказался перспективным и за несколько лет освоил все премудрости профессии. После чего был принят в гильдию стеклорезов, позолотчиков и художников по стеклу.

Но пытливому уму этого было мало. Бедржих не хотел быть просто ремесленником, он желал стать мастером. И подросток отправился в Германию, где устроился на фарфоровую фабрику в Мейсене. Тут пришлось действовать хитростью, поскольку работа велась в обстановке строгой секретности.