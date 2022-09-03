Дикие животные во всей их забавности и нелепости

Заметить дикое животное (разумеется, если оно в этот момент не представляет опасности для заметившего) это всегда удивительно. Конечно же, всем тут же хочется сфотографировать увиденное. Но часто эти снимки не похожи на что-то грациозное и величественное.

Привет!