Дикие животные во всей их забавности и нелепости

Предлагаю для вас случаи, когда людям удалось запечатлеть диких животных во всей их забавности и нелепости.
Заметить дикое животное (разумеется, если оно в этот момент не представляет опасности для заметившего) это всегда удивительно. Конечно же, всем тут же хочется сфотографировать увиденное. Но часто эти снимки не похожи на что-то грациозное и величественное.
Привет!
Нырок
Когда пытаешься вести себя естественно
Зеленоглазое такси
Что за поза!
Этот парень потерял равновесие при посадке и оказался вверх ногами. Он провисел так целых 3 минуты (наверное, от шока/стеснения), прежде чем подтянуться и нормально усесться.
Сидишь в парке на пледе, ешь пиццу, и тут происходит это
Лиса на заднем дворе
Гигантская птица готовится похитить человека
Сурок в жаркий день
Когда кто-то испортил фото так, что оно стало только лучше
Ночной грабитель пойман с поличным
Похоже, он готов к перестрелке на Диком Западе.
Почти безголовый баклан
Это Спарта!
Эффектные ноздри бегемота
Поистине величественные аисты в Болгарии
Полёт белки
Сама грация
Источник:
АНТИФИШКИ
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