16 котиков с забавными окрасами

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Ниже подборка котиков, на которых сама природа продемонстрировала свою чувство юмора и внезапный дизайнерский подход.
Один из самых частых запросов в интернете это — коты. Эти милые мурчалки стали компаньонами человеку не только в реальной, но и в виртуальной жизни. Больше, чем котов, интернет любит необычных котов. Котов в необычных позах, котов с необычными повадками и, конечно, котов с необычным окрасом.
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Заступил на смену в колл-центре.
Обнимающая обезьянка всегда с тобой
Котов лысина совсем не портит
Когда успела нарисовать только одну стрелку
В ярком свитере
Котобарсук или барсукокот?
Скрываются от правосудия?
Или родственники енотов, или настоящая преступная семейка!
Пиковый туз
А вот и тройка червей!
Признаётся в любви лёгким движением задних лапок
Обворожительный усач
Ну как не отдать этому харизматичному джентльмену своё сердце?
Собран из разных запчастей
Детёныш панды
Мама заставила надеть подштанники
Не смотрите на стрелочку
Кoтик в штaнишкaх, в фурaжкe, с нaкoлeнниками и с рaзбитым сeрдцeм. Комбо!
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