16 котиков с забавными окрасами

Один из самых частых запросов в интернете это — коты. Эти милые мурчалки стали компаньонами человеку не только в реальной, но и в виртуальной жизни. Больше, чем котов, интернет любит необычных котов. Котов в необычных позах, котов с необычными повадками и, конечно, котов с необычным окрасом.

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