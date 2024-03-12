17 фотографий из прошлого, которые выглядят жутковато

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Существуют виды деятельности и предметы повседневной жизни, которые кажутся нам настолько обычными, что мы думаем, что они были такими всегда. Но на самом деле их старинные версии были совсем другими, а некоторые даже могут напугать по-настоящему. Взгляните!
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2. Маска «чумного доктора», которая появилась в средние века в Европе во время эпидемии бубонной чумы, унесшей миллионы жизней
Ее создал французский медик Чарльз Лорм, в дополнении к ней шел защитный костюм для врачей.
16. На викторианских детских фотографиях взрослых накрывали покрывалом
Учёные долгое время спорили, почему же женщины на фотографиях закрывают лицо? И наконец пришли к выводу, что детей скорее всего держали служанки или помощницы фотографа, которых заказчики не хотели видеть на своём снимке. А матери скорее всего стояли перед ребёнком и старались их визуально успокоить.
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