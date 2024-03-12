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Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести миллиардеров

Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести миллиардеров

Автор:
12 марта 2024 15:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Земля   Подмосковье   барвиха   генпрокуратура   поселок   санаторий   
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Двое из этих владельцев земли находятся в списке богатейших людей России по версии Forbes.

В Барвихе есть санаторий для госслужащих. У него была солидная территория в десятки гектаров. В 2001 году, некая компания «Кантри-про», якобы присвоила себе часть этой земли, поделила её на участки и продала предпринимателям. В 2009 году ООО «Кантри-про» ликвидировали.

Ну а Барвиха стала одним из самых элитных посёлков России и цены на территорию там бьют все рекорды.

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Сообщают, что теперь Генпрокуратура обратилась в суд и потребовала вернуть 99 гектаров проданной земли в собственность государства. На этих гектарах расположились поместья шести миллиардеров. Среди них: основатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин - 46 место в Forbes среди миллиардеров в 2023-м.

И председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев - 171 место в топ-200 бизнесменов 2021 года. Стоимость каждого участка с домом - примерно 1-1,5 миллиарда рублей.

Если прокуратура докажет незаконность сделки по продаже участков, то у санатория вновь появится парк для прогулок, а миллиардеры будут искать себе новое место для жилья. Естественно, они с этим не согласны и заявляют, что купля-продажа земли была законной и абсолютно легальной. Есть все подтверждающие это документы. Кроме того, при покупке земли они взяли на себя реконструкцию замка 19-го века «Майендорф» и постройку ещё одного гособъекта. Так сообщает Mash, а не него уже ссылаются остальные СМИ.

Ранее у челябинского миллиардера Юрия Антипова (кстати, тоже был в списке Forbes), изъяли три металлургических предприятия и передали их в госсобственность.


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Метки: Земля   Подмосковье   барвиха   генпрокуратура   поселок   санаторий   
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24  комментария
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А почему не посадить ответственных за воровство земли ?
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3k
PbIBOK 7 минут назад
Поиграли в капитализм и хватит!!!
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2k
crownanniversury Полчаса назад
Ну что,товарищи..Началось?))Наконец-то.
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42k
Сергей Полчаса назад
Список адвокатов миллиардеров в студию.
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15k
ron Полчаса назад
они. никогда. не нажрутся.
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727
Mil-ast 52 минуты назад
Если муниципальную землю кто-то офрмил в собственность, нужно в первую очередь искать тех госчиновников, кто одобрил это и судить уже их за ущерб государству. Это разные ведомства участвуют - от администрации до росреестра. Если сейчас делать виновными новых собственников - это будет очередной прецендент, который показывает, что в России нет гарантий на свою собственность и это недопустимо. Я не заступаюсь за олигархов, я за законность. Тут не важно, нравится тебе человек или нет. Если такое допускать, то сегодня заберут недижимость у олигарха, завтра под любым предлогом заберут у тебя.
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9k
vasilykopkov 55 минут назад
Это первые звоночки, как и следовало ожидать - пошел передел.
Когда всё поделили, а тут новые "дедильщики" подъехали...
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8k
perekrestok 59 минут назад
Ну заводы понятно - там все же куют добавленную стоимость.А нафига забирать частные дома? Их то куда? Сносить и парк опять возводить? Надо чего то иное изобрести. Все же не у иноагентов имущество сейчас.
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22k
Shtoppi Час назад
«...а миллиардеры будут искать себе новое место для жилья. Естественно, они с этим не согласны и заявляют, что купля-продажа земли была законной и абсолютно легальной.»
-------
ну ес-но... как и способы которыми они свои миллиарды наворо... "заработали".
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187
Roi.ru Shtoppi Полчаса назад
Предлагаю район Котельники для них!

Там говорят экология хорошая да и транспортная доступность , а какие люди культурные и воспитанные живут)
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96k
Доктор Джонс Час назад
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6k
fkamash Час назад
Ну когда то надо и ответить за содеянное. Очень многие чувствовали себя небожителями десятилетиями.
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August

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