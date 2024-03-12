Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести миллиардеров

В Барвихе есть санаторий для госслужащих. У него была солидная территория в десятки гектаров. В 2001 году, некая компания «Кантри-про», якобы присвоила себе часть этой земли, поделила её на участки и продала предпринимателям. В 2009 году ООО «Кантри-про» ликвидировали.

Ну а Барвиха стала одним из самых элитных посёлков России и цены на территорию там бьют все рекорды.