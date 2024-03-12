Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести миллиардеров

Двое из этих владельцев земли находятся в списке богатейших людей России по версии Forbes.
В Барвихе есть санаторий для госслужащих. У него была солидная территория в десятки гектаров. В 2001 году, некая компания «Кантри-про», якобы присвоила себе часть этой земли, поделила её на участки и продала предпринимателям. В 2009 году ООО «Кантри-про» ликвидировали.
Ну а Барвиха стала одним из самых элитных посёлков России и цены на территорию там бьют все рекорды.
Сообщают, что теперь Генпрокуратура обратилась в суд и потребовала вернуть 99 гектаров проданной земли в собственность государства. На этих гектарах расположились поместья шести миллиардеров. Среди них: основатель ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин - 46 место в Forbes среди миллиардеров в 2023-м.
И председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев - 171 место в топ-200 бизнесменов 2021 года. Стоимость каждого участка с домом - примерно 1-1,5 миллиарда рублей.
Если прокуратура докажет незаконность сделки по продаже участков, то у санатория вновь появится парк для прогулок, а миллиардеры будут искать себе новое место для жилья. Естественно, они с этим не согласны и заявляют, что купля-продажа земли была законной и абсолютно легальной. Есть все подтверждающие это документы. Кроме того, при покупке земли они взяли на себя реконструкцию замка 19-го века «Майендорф» и постройку ещё одного гособъекта. Так сообщает Mash, а не него уже ссылаются остальные СМИ.
Ранее у челябинского миллиардера Юрия Антипова (кстати, тоже был в списке Forbes), изъяли три металлургических предприятия и передали их в госсобственность.
Источник:
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Когда всё поделили, а тут новые "дедильщики" подъехали...
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ну ес-но... как и способы которыми они свои миллиарды наворо... "заработали".
Там говорят экология хорошая да и транспортная доступность , а какие люди культурные и воспитанные живут)