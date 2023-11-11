Хоббичьи норы в реальном мире

Перед каждым домиком имеется облагороженный дворик. Спальня в земляных домах оборудована в северной части, гостиная – в южной. Ванные находятся в подвале, а свет туда проникает сквозь световые люки на крыше.

Подвал и гараж (а он тоже предусмотрен проектом) обычные. А первый этаж укреплён с помощью торкрет-бетона. Изоляция домиков обеспечена благодаря слою переработанного пеностекла, а попадание влаги внутрь исключает полимерное покрытие.