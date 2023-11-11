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Хоббичьи норы в реальном мире

Хоббичьи норы в реальном мире

Автор:
11 ноября 2023 16:00
Сообщество : Строитель
Метки: Дитикон   Земля   Швейцария   архитектура   дом   квартал   нора   посёлок   строение   хоббит   
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Благоустроенные норы благословенного Шира – это место проживания маленького, но очень шустрого народа. Понимая желание поклонников вселенной Джона Рональда Руэла Толкина хотя бы одним глазком взглянуть на атмосферу его книг, архитекторы из разных стран попытались её воссоздать.

Одним из лучших проектов стало решение швейцарской студии Vetsch Architektur в городе Дитикон. Земляные дома – целый квартал – оборудованы в самой обычной жилой зоне и сгруппированы вокруг небольшого искусственного пруда.

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Таких домиков-нор в посёлке девять. Их фасады повторяют контуры естественного рельефа. Площадь варьируется от 60 до 200 квадратов, а количество комнат – от трёх до семи.

Перед каждым домиком имеется облагороженный дворик. Спальня в земляных домах оборудована в северной части, гостиная – в южной. Ванные находятся в подвале, а свет туда проникает сквозь световые люки на крыше.

Подвал и гараж (а он тоже предусмотрен проектом) обычные. А первый этаж укреплён с помощью торкрет-бетона. Изоляция домиков обеспечена благодаря слою переработанного пеностекла, а попадание влаги внутрь исключает полимерное покрытие.

Дома хоббитов максимально гармонично встроены в природный ландшафт, не выглядят на его фоне чужеродно. Чем очень гордится руководитель проекта архитектор Питер Ветч, поскольку приоритет остался всё же за природой, а не потребностями человека, но и без ущерба для них.

Земляной слой не только обеспечивает комфортный микроклимат и придаёт завершённость, но и подходит для дополнительного озеленения. Внутри домиков нет острых углов и линий. Всё максимально скруглено и сглажено, что придаёт им особую естественную прелесть и самобытность и делает приятным местом отдыха для любителей экотуризма.

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Метки: Дитикон   Земля   Швейцария   архитектура   дом   квартал   нора   посёлок   строение   хоббит   
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3  комментария
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Калян Налимов 2 часа назад
какие славные хоббитцы
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