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Бетонная коробка за 19 000 в месяц: найдена самая суровая квартира для аренды

Бетонная коробка за 19 000 в месяц: найдена самая суровая квартира для аренды

Автор:
10 марта 2024 07:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   аренда   квартира   лофт   минимализм   съемная квартира   
1047
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Найти хорошее и недорогое жилье для съема — настоящее испытание.

Каких только собственников не бывает, но на этот раз найден самый хардкорный вариант.


Даже любители сурового минимализма в ужасе. И это неудивительно, ведь в квартире нет совершенно никакого ремонта — просто бетонные стены, такой же пол и потолок. Но, по заверению собственников, в ней можно прекрасно жить.

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Действительно, на фиг на это деньги тратить, когда и так сойдет. Главное — побыстрее начать получать отдачу со своих инвестиций в недвижку. Ипотека сама себя не оплатит.


Условия там, мягко говоря, спартанские. В наличии есть сантехника, что уже хорошо. Стол, стиралка и шкаф. Всё остальное по запросу. Дверь на балкон обещают вернуть.


Из плюсов — в квартире тепло. Из минусов — всё остальное.


Находится это чудо в Подмосковье и стоит всего 19 000 в месяц, но при заселении надо будет отдать 38 000, и торг неуместен.


То самое доступное жилье.

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Метки: Подмосковье   аренда   квартира   лофт   минимализм   съемная квартира   
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5  комментариев
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141k
parallax Час назад
Если есть спрос, будет и предложение.
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6k
livaneth 5 минут назад
Кстати Да! Ксли из мебели двухярусные койки и обитателей - 20 человек, то лучше именно такую.
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Alex Полчаса назад
Десяток другой чурок заселится
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2k
Damvrot Hohlam 37 минут назад
конченые
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B@r@bux 41 минуту назад
Ну если в лофтах живут с голыми кирпичами, то почему не жить в голом бетоне.
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