Бетонная коробка за 19 000 в месяц: найдена самая суровая квартира для аренды

Каких только собственников не бывает, но на этот раз найден самый хардкорный вариант.

Даже любители сурового минимализма в ужасе. И это неудивительно, ведь в квартире нет совершенно никакого ремонта — просто бетонные стены, такой же пол и потолок. Но, по заверению собственников, в ней можно прекрасно жить.