Бетонная коробка за 19 000 в месяц: найдена самая суровая квартира для аренды

Найти хорошее и недорогое жилье для съема — настоящее испытание.
Каких только собственников не бывает, но на этот раз найден самый хардкорный вариант.
Даже любители сурового минимализма в ужасе. И это неудивительно, ведь в квартире нет совершенно никакого ремонта — просто бетонные стены, такой же пол и потолок. Но, по заверению собственников, в ней можно прекрасно жить.
Действительно, на фиг на это деньги тратить, когда и так сойдет. Главное — побыстрее начать получать отдачу со своих инвестиций в недвижку. Ипотека сама себя не оплатит.
Условия там, мягко говоря, спартанские. В наличии есть сантехника, что уже хорошо. Стол, стиралка и шкаф. Всё остальное по запросу. Дверь на балкон обещают вернуть.
Из плюсов — в квартире тепло. Из минусов — всё остальное.
Находится это чудо в Подмосковье и стоит всего 19 000 в месяц, но при заселении надо будет отдать 38 000, и торг неуместен.
То самое доступное жилье.
Источник:
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