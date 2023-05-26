FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2795 постов • 476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Древесно-культурный код: листья как объект искусства

Древесно-культурный код: листья как объект искусства

Автор:
26 мая 2023 15:23
Сообщество : Искусство
Метки: Дерево   Культура   изображение   интересно   искусство   лист   основа   рисунок   
582
15

Листва на деревьях – обычное и привычное явление. Но при желании даже простой лист можно превратить в маленький шедевр, используя по принципу холста для картины или канвы для вышивки.

Основоположником направления под названием leaf carving (резьба по листьям) считается китаец Хуан Тай Шань, опыт которого переняли и другие мастера из разных стран. Листья для карвинга должны быть плотные, целые, симметричные. Предварительная долгая обработка – сушка с последующим кипячением в особом растворе, после которого через трафарет наносится рисунок, позволяет надолго сохранить маленькие шедевры.

Работа требует ювелирной точности, поскольку рисунок прорезается не насквозь. Снимается лишь поверхность, а оставшаяся прозрачная сеточка выступает основой и позволяет сохранить целостность картины.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Дерево   Культура   изображение   интересно   искусство   лист   основа   рисунок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Борис Карабанов 37 минут назад
Ну, как же, как же, помню, было такое в детстве. Без художественных изысков, конечно, а просто собираешь осенью листья, потом сушишь их между страниц "Детской энциклопедии", а потом выбиваешь одёжной щёткой, положив для вящей красоты вырезанную фигульку из плотной бумаги в качестве маски. Красотища! На два фантика можно было сменять, а то и на целое цветное стёклышко из калейдоскопа. Детская забава. Пустяк. А нынче - хенд-мейд! Эксклюзив!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85138



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошее воспоминание

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#Прикол#факты#животные#подборка#удивительно#дети#шоу бизнес
#Юмор#машина#интересное#история#Автовсячина#забавно#СССР#красота#картинки#полиция
#автомобили#интересно#ДТП#люди#аварии#авто аварии#США#кино#позитив#Приколы
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться