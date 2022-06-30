Если бы Тим Бёртон снял мультфильм про Гарри Поттера

Художник Андрей Тарусов решил представить, как выглядели бы персонажи из серии книг и фильмов о Гарри Поттера, если бы за них взялся известный режиссёр и мультипликатор Тим Бёртон.
Многие знают и любят вселенную Гарри Поттера. Поэтому совершенно неудивительно такое огромное количество фанатских работ в виде различных иллюстраций, фанфиков и другого вида творчества на тему любимого фэнтезийного мира. К примеру, художник Андрей Тарусов представил персонажей Гарри Поттера так, если бы сам Тим Бёртон взялся снимать мультфильм по знаменитым книгам. Получилось более чем атмосферно!
Беллатриса Лестрейндж
Сириус Блэк
Добби
Полумна Лавгуд
Рон Уизли
Северус Снегг
Драко Малфойй
Рубеус Хагрид
Гермиона Грейнджер
Альбус Дамблдор
Лорд Волан-де-Морт
Гарри Поттер и Букля
Источник:
АНТИФИШКИ
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