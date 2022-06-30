Если бы Тим Бёртон снял мультфильм про Гарри Поттера

«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль

Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой

Люди, которые доказывают, что вышивка может быть очень увлекательной

Кто из классиков живописи лучше всех владел техникой рисунка?

Жан Жак Гранвилль - отец абсурда

Фотографии, которые хочется рассматривать