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Если бы Тим Бёртон снял мультфильм про Гарри Поттера

Если бы Тим Бёртон снял мультфильм про Гарри Поттера

Автор:
30 июня 2022 08:22
Сообщество : Искусство
Метки: Андрей Тарусов   Тим Бёртон   гарри поттер   искусство   рисунок   творчество   
1059
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Художник Андрей Тарусов решил представить, как выглядели бы персонажи из серии книг и фильмов о Гарри Поттера, если бы за них взялся известный режиссёр и мультипликатор Тим Бёртон.

Многие знают и любят вселенную Гарри Поттера. Поэтому совершенно неудивительно такое огромное количество фанатских работ в виде различных иллюстраций, фанфиков и другого вида творчества на тему любимого фэнтезийного мира. К примеру, художник Андрей Тарусов представил персонажей Гарри Поттера так, если бы сам Тим Бёртон взялся снимать мультфильм по знаменитым книгам. Получилось более чем атмосферно!


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Источник:

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Метки: Андрей Тарусов   Тим Бёртон   гарри поттер   искусство   рисунок   творчество   
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3  комментария
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2k
Ивлар Час назад
Из всех работ Бертана взять одну и на ее стилистике наклепать свои художества... Ну такой себе анализ...
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594
HalloFreeSpace 5 минут назад
О , это было бы круто )))
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1k
Шапкин 2 часа назад
Если бы у бабушки были б яйца...
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Дмитрий

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