Примитивизм + бумага = необычные фото от Кэтрин Макбрайд

Её работы представлены в Stocksy, Getty Images и Trevillion и лицензированы по всему миру в огромном количестве вариантов использования, от обложек книг и рекламных щитов до детской одежды.

Для создания всего одной фотографии в такой технике она проделывает довольно масштабную работу: изготавливает поделки, ставит свет, продумывает композицию. В результате появляется не просто фото, а целая история, рассказанная с помощью самых простых и доступных материалов.