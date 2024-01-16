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Примитивизм + бумага = необычные фото от Кэтрин Макбрайд

Примитивизм + бумага = необычные фото от Кэтрин Макбрайд

Автор:
16 января 2024 12:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кэтрин Макбрайд   бумага   изображение   искусство   история   креативный фотограф   поделка   творчество   фото   
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Кажется, что оригами – это уровень максимум начальной школы, где дети на уроках труда развивают мелкую моторику и воображение, складывая из бумаги кораблики и птичек.

Но при желании и наличии фантазии и воображения можно превратить простенькие и даже плоские фигурки в необычные фото. Как это делает художник и креативный фотограф из Дублина Кэтрин Макбрайд.

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Её работы представлены в Stocksy, Getty Images и Trevillion и лицензированы по всему миру в огромном количестве вариантов использования, от обложек книг и рекламных щитов до детской одежды.

Для создания всего одной фотографии в такой технике она проделывает довольно масштабную работу: изготавливает поделки, ставит свет, продумывает композицию. В результате появляется не просто фото, а целая история, рассказанная с помощью самых простых и доступных материалов.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Кэтрин Макбрайд   бумага   изображение   искусство   история   креативный фотограф   поделка   творчество   фото   
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