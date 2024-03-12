"Ну, волк, погоди!": в Швеции фермеры нашли "экзотический" способ защитить овец от голодных хищников

Фермеры из Швеции придумали способ, как защитить своих овец от нападения голодных волков. Их метод получился весьма необычным, зато работает на все 100 процентов.
Фермеры завыли по-волчьи
История берет свое начало с того, что волков в Швеции сделали охраняемым видом, так как их практически не осталось в стране – стрелять в них нельзя ни при каких обстоятельствах, кроме прямой угрозы жизни человека. То есть, даже если фермер видит, как серый хищник несет с его поля какую-нибудь овечку, доставать ружье он все равно не имеет права – иначе крупный штраф.
Впрочем, государство стало возмещать стоимость съеденного животного, но по самой низкой рыночной стоимости. Кроме того, для получения возмещения нужно собрать доказательства, что это действительно был волк, а потом еще убедить специальную комиссию, что фермер сделал все для защиты стада.
Из-за этого фермеры стали использовать собак в качестве охраны, но основная масса псов в Швеции утратила способность бороться с волками. Иногда происходили случаи, когда волк уносил не саму овцу, а овчарку, поставленную на ее защиту. Это мало кому пришлось по нраву и местные земледельцы начали искать более приемлемый способ решения проблемы. А этим овцам из Китая нужен не защитник, а шаман какой-нибудь. Ведь они ходят по кругу неделями.
Против ламы нет приема
Фермеры из провинции Сконе узнали, что в США ламы неплохо справляются с защитой домашнего скота от пум и койотов. Вес одной ламы составляет около 150 кг – вряд ли волк унесет ее с поля. К тому же, у нее в арсенале есть множество средств: она плюется, громко вопит и может даже нейтрализовать хищника ударом копыта.
Огромные зубы ламы, конечно, не такие острые, как у волка, но тоже вполне эффективные. Берегись шкура противника! Для защиты овец в Швецию в качестве эксперимента доставили трех самцов ламы. Они стерилизованы и уже имеют опыт по защите домашних животных от хищников.
Прибывшие ламы всегда начеку и поднимают дикий переполох, завидев волка. Эти хищники кажутся смелыми животными, но при виде разъяренной ламы бегут наутек – никому не хочется остаться избитым твердыми копытами.
Одной ламы вполне достаточно для защиты стада среднего размера. Но когда они “работают” сообща, то теряют концентрацию, потому что начинают общаться друг с другом и забывают про овец. Ламу можно считать выгодным вложением для фермеров еще и потому, что она живёт около 30 лет.
Первые успехи
Несмотря на то, что ламы прибыли с другого континента, они отлично вписались в местный колорит. Адаптация к скандинавскому климату тоже прошла успешно. Для лам в Швеции не холодно и не жарко – в самый раз. Фермеры, которым такие охранники в диковинку, подкармливают их вкусняшками, гладят и радуются как дети.
Кажется, что они приехали в качестве домашних любимцев, а не защитников стада. Впрочем, лучше ламы, чем 40-сантиметровые многоножки.
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Каждый самец поехал защищать отдельное стадо и там уже прекратились набеги волков. Волонтеры, помогающие фермерам с защитой овец, тоже пришли в восторг от умений лам разбираться с проблемой. Правда, некоторые зоозащитники против такой идеи, считая, что волки скоро начнут охоту на самих лам.
А как вы считаете, ламы – хорошая замена пастушьим собакам?
Источник:
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