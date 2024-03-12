FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16243 поста • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
"Ну, волк, погоди!": в Швеции фермеры нашли "экзотический" способ защитить овец от голодных хищников

"Ну, волк, погоди!": в Швеции фермеры нашли "экзотический" способ защитить овец от голодных хищников

Автор:
12 марта 2024 10:16
Сообщество : Животные
Метки: Швеция   волк   животные   лама   овцы   фермеры   
724
6

Фермеры из Швеции придумали способ, как защитить своих овец от нападения голодных волков. Их метод получился весьма необычным, зато работает на все 100 процентов.

Фермеры завыли по-волчьи

История берет свое начало с того, что волков в Швеции сделали охраняемым видом, так как их практически не осталось в стране – стрелять в них нельзя ни при каких обстоятельствах, кроме прямой угрозы жизни человека. То есть, даже если фермер видит, как серый хищник несет с его поля какую-нибудь овечку, доставать ружье он все равно не имеет права – иначе крупный штраф.

Впрочем, государство стало возмещать стоимость съеденного животного, но по самой низкой рыночной стоимости. Кроме того, для получения возмещения нужно собрать доказательства, что это действительно был волк, а потом еще убедить специальную комиссию, что фермер сделал все для защиты стада.

×
×

Из-за этого фермеры стали использовать собак в качестве охраны, но основная масса псов в Швеции утратила способность бороться с волками. Иногда происходили случаи, когда волк уносил не саму овцу, а овчарку, поставленную на ее защиту. Это мало кому пришлось по нраву и местные земледельцы начали искать более приемлемый способ решения проблемы. А этим овцам из Китая нужен не защитник, а шаман какой-нибудь. Ведь они ходят по кругу неделями.

Против ламы нет приема

Фермеры из провинции Сконе узнали, что в США ламы неплохо справляются с защитой домашнего скота от пум и койотов. Вес одной ламы составляет около 150 кг – вряд ли волк унесет ее с поля. К тому же, у нее в арсенале есть множество средств: она плюется, громко вопит и может даже нейтрализовать хищника ударом копыта.

Огромные зубы ламы, конечно, не такие острые, как у волка, но тоже вполне эффективные. Берегись шкура противника! Для защиты овец в Швецию в качестве эксперимента доставили трех самцов ламы. Они стерилизованы и уже имеют опыт по защите домашних животных от хищников.

Прибывшие ламы всегда начеку и поднимают дикий переполох, завидев волка. Эти хищники кажутся смелыми животными, но при виде разъяренной ламы бегут наутек – никому не хочется остаться избитым твердыми копытами.

Одной ламы вполне достаточно для защиты стада среднего размера. Но когда они “работают” сообща, то теряют концентрацию, потому что начинают общаться друг с другом и забывают про овец. Ламу можно считать выгодным вложением для фермеров еще и потому, что она живёт около 30 лет.

Первые успехи

Несмотря на то, что ламы прибыли с другого континента, они отлично вписались в местный колорит. Адаптация к скандинавскому климату тоже прошла успешно. Для лам в Швеции не холодно и не жарко – в самый раз. Фермеры, которым такие охранники в диковинку, подкармливают их вкусняшками, гладят и радуются как дети.

Кажется, что они приехали в качестве домашних любимцев, а не защитников стада. Впрочем, лучше ламы, чем 40-сантиметровые многоножки.

Заходите и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на наш Телеграм-канал. Там очень уютно, интересно и много классных материалов, которых нет на Дзене.

Каждый самец поехал защищать отдельное стадо и там уже прекратились набеги волков. Волонтеры, помогающие фермерам с защитой овец, тоже пришли в восторг от умений лам разбираться с проблемой. Правда, некоторые зоозащитники против такой идеи, считая, что волки скоро начнут охоту на самих лам.

А как вы считаете, ламы – хорошая замена пастушьим собакам?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Швеция   волк   животные   лама   овцы   фермеры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Харон ( Χάρων) 19 минут назад
Только за это МИНУС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 3 минуты назад
Их тоже можно стричь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья Полчаса назад
Скоро волки начнут дохнуть с голоду, и опять фермеры будут виноваты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428822



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Доказательства того, что нет ничего страшнее природы
Доказательства того, что нет ничего страшнее природы
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она...
Набирающие популярность в сообществах
Провисевшую 30 лет в столовой картину продали за 11 миллионов рублей
Провисевшую 30 лет в столовой картину продали за 11 миллионов рублей
Забытые в океане: трагическая история Тома и Айлин Лонерган
Забытые в океане: трагическая история Тома и Айлин Лонерган
Как поздравлять будут
Как поздравлять будут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#собака#машина#история#аварии#авто аварии#кино#интересное#мужчины
#фото#люди#автомобили#забавно#факты#ДТП#Пёс#Разное#дети#сарказм
#Прикол#в мире#автомир#интересно#кот#позитив#Еда#Жизнь#Индия#СССР
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Слепая корова не скрывает благодарности людям, которые её спасли Слепая корова не скрывает благодарности людям, которые её спасли Почему собаки устраивают бесстыжие свадьбы, а у волков такого нет? Почему собаки устраивают бесстыжие свадьбы, а у волков такого нет? Этих питомцев часто принимают за медведей Этих питомцев часто принимают за медведей Золотистый волк: настоящий оборотень Золотистый волк: настоящий оборотень Итальянская полиция разыскивает лыжника, который смеха ради преследовал волка на трассе Итальянская полиция разыскивает лыжника, который смеха ради преследовал волка на трассе

На что жалуетесь?

Вернуться