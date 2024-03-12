"Ну, волк, погоди!": в Швеции фермеры нашли "экзотический" способ защитить овец от голодных хищников

Фермеры завыли по-волчьи

История берет свое начало с того, что волков в Швеции сделали охраняемым видом, так как их практически не осталось в стране – стрелять в них нельзя ни при каких обстоятельствах, кроме прямой угрозы жизни человека. То есть, даже если фермер видит, как серый хищник несет с его поля какую-нибудь овечку, доставать ружье он все равно не имеет права – иначе крупный штраф.

Впрочем, государство стало возмещать стоимость съеденного животного, но по самой низкой рыночной стоимости. Кроме того, для получения возмещения нужно собрать доказательства, что это действительно был волк, а потом еще убедить специальную комиссию, что фермер сделал все для защиты стада.