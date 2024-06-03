Комиксы про депрессивного волка, который на 97% похож на каждого из нас

Как говорит про себя автор, он - "депрессивный художник, рисует волка". Его герой прокрастинирует, жалуется и ноет, но, несмотря на все трудности, всё равно хочет жить. Волк пьёт кофе, ходит на работу и всегда старается найти что-то хорошее в каждом дне, но не всегда получается.