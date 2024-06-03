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Комиксы про депрессивного волка, который на 97% похож на каждого из нас

Комиксы про депрессивного волка, который на 97% похож на каждого из нас

Автор:
03 июня 2024 19:28
Сообщество : Комиксы
Метки: волк   забавно   картинки   комиксы   прикольно   смешные картинки   художник   
1624
21

Как говорит про себя автор, он - "депрессивный художник, рисует волка". Его герой прокрастинирует, жалуется и ноет, но, несмотря на все трудности, всё равно хочет жить. Волк пьёт кофе, ходит на работу и всегда старается найти что-то хорошее в каждом дне, но не всегда получается.

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Метки: волк   забавно   картинки   комиксы   прикольно   смешные картинки   художник   
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1  комментарий
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Aleksandr M. Час назад
У меня тоже завалялась одна))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1705 постов (1656 в горячем)

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