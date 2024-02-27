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Почему собаки устраивают бесстыжие свадьбы, а у волков такого нет?

Почему собаки устраивают бесстыжие свадьбы, а у волков такого нет?

Автор:
27 февраля 2024 09:12
Сообщество : Животные
Метки: брачные игры   волк   животные   интересно   природа   собака   
1044
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Волки и собаки невероятно похожи, родня всё-таки. И я сейчас не про внешность, чихуахуа рядом с арктическим волчарой вполне тянет на отдельный вид. Я имею в виду поведение: они одинаково дерутся и мирятся, одинаково ухаживают за шерстью и имеют почти идентичный набор невербальных сигналов и эмоций. Но на этом фоне отличия смотрятся ещё более разительно.

Вот почему, например, во время брачной поры собаки устраивают вакханалии, от которых дрожит весь город, а волки выбирают себе пару относительно спокойно?

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У этого и у десятков других вопросов о различиях собак и их лесных родичей один и тот же ответ. Собаки более социальные животные, чем волки. При помощи селекции человек подкрутил гены своих питомцев: понизил их гормональный фон и поднял социальные навыки на новые высоты.

В итоге поменялась сама организация собачьей стаи. Тусовка бездомных собак — это сложная и гибкая иерархия, в который права и обязанности доминантного пса меняются каждую неделю, как и сам владелец этого титула. Внутри группы постоянно возникают фракции и дружеские союзы, а слабые и больные животные могут подвергаться унижениям. Но сообщество блохастиков они не покидают. Пёс-одиночка очень уязвим перед природой свалок и бетонных джунглей. В общем, стая собак во многом стала напоминать группу приматов.

У волков другой уклад жизни. И стаи у них меньше, обычно от 3 до 8 особей, и устроены они совершенно иначе. Ядро волчьей стаи — родительская пара, самые взрослые, сильные и умелые звери, к которым прислушиваются остальные члены банды. В основном стая состоит из их потомства возрастом от 1 до 3 лет. Иногда к стае прибиваются волки без пары. Никаких альфачей и омег. Если над волком будут издеваться, то он просто покинет стаю и пойдёт искать своего счастья где-нибудь ещё.

Так как в основе волчьей стаи семья, то и к семейным отношениям подход у них серьёзный. Партнёры тщательно выбирают друг друга, притираются и только потом заводят детей. А собаками движут более сложные и эфемерные материи: желание выжить, чувство безопасности и жажда власти. Поэтому размножению они уделяют меньше времени, а пары среди «дикарей» возникают крайне редко.

Зато течная самка привлекает уйму самцов, которые создают вокруг неё временную стаю, так и получается собачья свадьба. Каждый пёс старается заслужить благосклонность самки силой или верностью, чтобы к моменту спаривания оказаться первым в списке кандидатов. Гормоны хлещут через уши, агрессия зашкаливает, каждый участник ждёт опасности и подлости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что обезумевшие от любви псы иногда срываются на домашних собак, детей и женщин. Жертвам кровавой свадьбы от этого, конечно, не легче.

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Метки: брачные игры   волк   животные   интересно   природа   собака   
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3  комментария
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162
ruslan d Час назад
Кто-то не так давно рассказывал , что это все чушь , по поводу фотки , как идут волки ...
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11k
BarOb 6 минут назад
"поднял социальные навыки на новые высоты" -

Наверное наоборот, собаки просто отупели, главное для них пожрать и присунуть хоть куда. А волки так и остались умными и благородными животными
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25k
сеньор Леонсио Час назад
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