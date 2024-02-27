Почему собаки устраивают бесстыжие свадьбы, а у волков такого нет?

У волков другой уклад жизни. И стаи у них меньше, обычно от 3 до 8 особей, и устроены они совершенно иначе. Ядро волчьей стаи — родительская пара, самые взрослые, сильные и умелые звери, к которым прислушиваются остальные члены банды. В основном стая состоит из их потомства возрастом от 1 до 3 лет. Иногда к стае прибиваются волки без пары. Никаких альфачей и омег. Если над волком будут издеваться, то он просто покинет стаю и пойдёт искать своего счастья где-нибудь ещё.