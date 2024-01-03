Этих питомцев часто принимают за медведей

По рассказам женщины, она изначально выбрала собак такой породы из-за сходства с медведями. Когда-то она ужасно боялась собак, но увидев ньюфаундлендов, решила, что ухаживать за такими большими и добрыми пушистиками будет в радость.

"Это трудно объяснить, но я хотела именно такую собаку, а ньюфаундленды ласковые, милые и у них много шерсти — поэтому они идеальны для меня. Я обожаю их и трачу на них гораздо больше денег, чем люди обычно тратят на собак," - говорит женщина.