FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11685 постов • 1476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Взрослые мужчины впервые в истории стали покупать больше игрушек, чем дети

Взрослые мужчины впервые в истории стали покупать больше игрушек, чем дети

Автор:
17 июня 2024 09:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Игрушки   люди   мужчины   новости   фигурки   фото   
849
4

43% взрослых приобрели себе игрушку в течение последнего года. Большинство взрослых мужчин-покупателей покупают фигурки, коллекционные карточки и наборы моделей.

Впервые в истории спрос на игрушки со стороны взрослых превысил спрос на игрушки среди детей дошкольного возраста. Продажи для такой категории покупателей на игрушечном рынке составили с января по апрель 1,5 миллиарда долларов.

Circana, которая отслеживает потребительские тенденции, описала 18 лет и старше как "самую важную возрастную группу для индустрии игрушек", указывая на недавний опрос, который показал, что 43% взрослых приобрели себе игрушку в течение последнего года.

"Реальность такова, что сегодня большинство детей не играют с физическими игрушками так, как это делали предыдущие поколения", — сказал автор исследования влияния игрушек Дэн Ларсон.

Так, только в США в прошлом году продажи игрушек упали на 8% до 28 миллиардов долларов после роста на 1% по сравнению с годом ранее, согласно данным Circana.

Цифры этого года все еще выглядят слабыми: продажи игрушек упали на 1% в апреле по сравнению с годом ранее, а количество проданных единиц упало на 2%, согласно Circana.

Между тем у компании Lego выросли продажи наборов для взрослых, в частности, наборов "Титаник", который продается за 679,99 долларов США, и Тысячелетний сокол из Звездных войн по цене 849,99 долларов США.

Другой ключевой тенденцией является то, что взрослые покупают коллекционные плюшевые игрушки, напоминающие детские шапочки и куклы, которые произвели фурор в 1980-х и 1990-х годах.

Также большинство взрослых мужчин-покупателей покупают фигурки, коллекционные карточки и наборы моделей.

"Основным потребителем всегда будут дети. Но мы обнаруживаем, что рынок взрослых демонстрирует мускулы и достиг переломной точки", — сказал Грег Ахерн, президент Ассоциации игрушек.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Игрушки   люди   мужчины   новости   фигурки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
сеньор Леонсио Час назад
Мужчина отличается от мальчика только ценой игрушек! Отрадно, что до мужчин начало доходить, что лучше деньги тратить на себя, чем на бабские хотелки, за которые вам ещё и мозг выибут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tonic_guru 8 минут назад
первые 40 лет детства мужчины, самые трудные:))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ивлар Полчаса назад
Опять из серии "как посчитали". Можно ли считать игрушкой сборную модель? Или коллекционную экшен фигурку? Или те же модели для варгейминга? На мой взгляд это не корректно сгребать в одну кучу пластиковых пупсов и модели для вархаммера, например.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3499 постов (3196 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

848642



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Цветные снимки дореволюционной Москвы. Жизнь и виды города в начале ХХ века
Цветные снимки дореволюционной Москвы. Жизнь и виды города в начале ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#новости#кошка#Прикол#Приколы#животные
#в мире#СССР#насекомые#рыба#факты#интересно#Еда
#люди#Юмор#Россия#Москва#сизо#заложники
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Отцы и братья по всей Индии штурмуют стены Отцы и братья по всей Индии штурмуют стены В Зимбабве группы женщин похищают мужчин на 2 дня с одной безумной целью В Зимбабве группы женщин похищают мужчин на 2 дня с одной безумной целью Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности Как Япония не дает мужчинам лишиться девственности 5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина 5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина Почему на Тробрианских островах женщины поджидают и нападают из кустов на незнакомых мужчин ? Почему на Тробрианских островах женщины поджидают и нападают из кустов на незнакомых мужчин ?

На что жалуетесь?

Вернуться