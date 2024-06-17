Взрослые мужчины впервые в истории стали покупать больше игрушек, чем дети

43% взрослых приобрели себе игрушку в течение последнего года. Большинство взрослых мужчин-покупателей покупают фигурки, коллекционные карточки и наборы моделей.
Впервые в истории спрос на игрушки со стороны взрослых превысил спрос на игрушки среди детей дошкольного возраста. Продажи для такой категории покупателей на игрушечном рынке составили с января по апрель 1,5 миллиарда долларов.
Circana, которая отслеживает потребительские тенденции, описала 18 лет и старше как "самую важную возрастную группу для индустрии игрушек", указывая на недавний опрос, который показал, что 43% взрослых приобрели себе игрушку в течение последнего года.
"Реальность такова, что сегодня большинство детей не играют с физическими игрушками так, как это делали предыдущие поколения", — сказал автор исследования влияния игрушек Дэн Ларсон.
Так, только в США в прошлом году продажи игрушек упали на 8% до 28 миллиардов долларов после роста на 1% по сравнению с годом ранее, согласно данным Circana.
Цифры этого года все еще выглядят слабыми: продажи игрушек упали на 1% в апреле по сравнению с годом ранее, а количество проданных единиц упало на 2%, согласно Circana.
Между тем у компании Lego выросли продажи наборов для взрослых, в частности, наборов "Титаник", который продается за 679,99 долларов США, и Тысячелетний сокол из Звездных войн по цене 849,99 долларов США.
Другой ключевой тенденцией является то, что взрослые покупают коллекционные плюшевые игрушки, напоминающие детские шапочки и куклы, которые произвели фурор в 1980-х и 1990-х годах.
Также большинство взрослых мужчин-покупателей покупают фигурки, коллекционные карточки и наборы моделей.
"Основным потребителем всегда будут дети. Но мы обнаруживаем, что рынок взрослых демонстрирует мускулы и достиг переломной точки", — сказал Грег Ахерн, президент Ассоциации игрушек.
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