Взрослые мужчины впервые в истории стали покупать больше игрушек, чем дети

Впервые в истории спрос на игрушки со стороны взрослых превысил спрос на игрушки среди детей дошкольного возраста. Продажи для такой категории покупателей на игрушечном рынке составили с января по апрель 1,5 миллиарда долларов.

Circana, которая отслеживает потребительские тенденции, описала 18 лет и старше как "самую важную возрастную группу для индустрии игрушек", указывая на недавний опрос, который показал, что 43% взрослых приобрели себе игрушку в течение последнего года.