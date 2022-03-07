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Найди на фото поезд: почему индийские пассажиры выделывают такие трюки

Найди на фото поезд: почему индийские пассажиры выделывают такие трюки (13 фото)

Автор:
07 марта 2022 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в мире   интересно   люди   поезд   фото   
3071
13

Путешественники в Индии удивляются вагонам, густо облепленным людьми. Пассажиры находятся на каждом свободном сантиметре состава. Сами же индийцы не видят в таком способе передвижения ничего необычного. Еще и улыбаются!

Индийские поезда только для иностранца выглядят необычно и отчасти даже устрашающе. Местные жители их любят и охотно ездят на таких составах 2 раза в день. Картина вагона, увешанного людьми, привычна взгляду индийца. Тут никто не впадает в панику при виде "зацеперов", а они сами исхитряются не только удерживаться на крыше, ступеньках или любой другой поверхности поездного состава, но еще и махать рукой в камеру с улыбкой на лице.

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Если российские пассажиры негодуют, узнавая о малом времени стоянки, индийцы не переживают. Они и в поезд-то запрыгнут на ходу! Причем, не ради развлечения - многие жители страны так ездят на работу и обратно. А кто-то путешествует на поезде с детьми. Правда, таких отчаянных не так и много. Все-таки пожилых людей и детей стараются пристроить в салон вагона, но это получается не всегда.

Многие, кстати, предпочитают ехать именно снаружи вагонов, а не внутри. Причина этого - климатические условия Индии с ее жуткой жарой и влажностью. На улице может быть +45 - +50 °С, и только представьте, какая температура при этом в некондиционированном вагоне! Так попросту нечем дышать!


В таких рабочих поездах, как правило ездят мужчины, которые работают на удалении от дома. Женщины же в это время занимаются хозяйством и воспитывают детей.


Откуда вообще пошла традиция именно так ездить на поездах? Причина этому банальна: экономия. По сути, эти поезда являются социальным общественным транспортом с бесплатным проездом. Поэтому хочешь попасть на работу и не платить за дорогу - терпи.


Для государства такой транспорт не сказать чтобы выгоден, но он абсолютно необходим. Благодаря нему малообеспеченные граждане страны смогут попасть вовремя на работу, а потом уехать домой. Таким образом, бедняки трудоустроены и сохраняют работу, не разоряясь на транспортные нужды.


Население Индии сейчас 1,4 млрд. человек, что примерно в 10 раз больше, чем в России. Причем, рождаемость у индийцев поставлена на поток. За год в стране появляется около 15 миллионов новых жителей. А это значит, что скоро и этих поездов хватать не будет.



Кстати, особый интерес представляет сам механизм попадания пассажиров на крышу. У поездов нет никаких лестниц, а в вагонах нет люков, ведущих на крышу. Как же индийцы выходят из положения?

Власти страны предусмотрели этот нюанс. Вокзалы, на которые прибывают поезда, имеют крытые перроны с лестницами. Часть пассажиров поднимаются на крышу перрона и оттуда переходят на крышу поезда. По приезду на станцию все повторяется в обратной последовательности.


Конечно, поезд, облепленный людьми, не может ехать очень быстро. Средняя скорость движения этих составов составляет около 40 км/ч. Такие ж/д маршруты не электрифицированы, и состав тянет тепловоз. Поэтому когда люди стоят на крыше вагонов, никто из них не достанет до высоты, на которой обычно висит контактный провод под напряжением.

Интересно, что к пассажирским вагонам к таким составам цепляют еще и почтовые, и товарные, и прочие вагоны. Кроме этого, иногда рядом могут ехать перевозки, полные скота. А нередко эти загоны переоборудуют для людей. Потому что люди важнее.

Кстати, помимо бесплатных поездов, в Индии есть, разумеется, и платные вагоны. Самый дешевый билет в ласс General (буква «G» на вагоне). Этот вариант тоже можно рекомендовать для любителей экстремальных ощущений и тех, кто хочет объехать страну почти бесплатно. Это вагоны общего класса, и в них набивается столько народу, сколько изъявило желание ехать.


Внутри такого вагона обычные полки в три ряда, и они забиты людьми в несколько слоев. Понятие социальной дистанции в этом месте просто не существует. При этом, пассажиры могут притулиться на любом свободном пятачке, в том числе, на полу в проходе. Захочешь ехать - и не так разместишься.


Конечно, есть в Индии и более комфортные поезда, но это уже совсем другая история.

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Метки: Индия   в мире   интересно   люди   поезд   фото   

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17  комментариев
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198
Irokez 2 часа назад
Дичь конечно..
Нельзя чтоли несколько поездов пустить.
Зачем так мучить людей?
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759
Сергей 37 минут назад
Про стерилизацию не слышали?Вторые цыгане.
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17k
RDen Час назад
пусть ездят как люди - ну платно, но не в таких же условиях. Уже скотовозные вагоны цепляют. Дикари. Работать они едут... На свалках чтоль копаться?
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0
Валерий RDen 53 минуты назад
в индии +- такой же контраст между богатством и нищетой как и в РФ.
в то время пока по городу чинуши рассекают на 10 ом ламборджини, большая часть страны нищенствует.
Единственное что не дает РФ скатиться прям совсем до уровня индии - наличие зимы. Те кто опускаются совсем на их уровень жизни - у нас просто зимой замерзают.
Ну это к вопросу почему у нас бомжей на улице меньше чем в калифорнии))
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13k
satris Час назад
Помнится, читал про строительство метро в Калькутте (интересно, оно сейчас работает?). Так там землю в корзинах выносили. Наши спрашивают: а почему технику не используете? А они: а куда мы людей денем? А так они пару рупий в день получат - с голоду не помрут.
Да, всё дело в том, что людей у них там до хренища.
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4k
alfii Час назад
Интересна статистика несчастных случаев на таких поездах. Так, для полноты картины
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10k
Джон Уик Час назад
Значит законы разрешают такое передвижение. Социальный не социальный маршрут почему только 2 маршрута? Ну хотя бы два утром два вечером и уже как то посвободней.
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4k
Maria Popelinitskaya Час назад
не, ну чо, очень заботливое правительство!
а афтару только сейчас интернет провели? или только сейчас вылупился из яйца? несколько десятилетий в Индии поезда ходят только в таком виде. сейчас годам к 20 современная молодежь уже узнаёт как выглядит птенец пингвина, почему на Венере очень жаркая погода, что такое "сюрстремминг" и где буква Ё на клаве
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2k
fraxinus 2 часа назад
Увидел и сразу подумал: денег нет.
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