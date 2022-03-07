Найди на фото поезд: почему индийские пассажиры выделывают такие трюки

Путешественники в Индии удивляются вагонам, густо облепленным людьми. Пассажиры находятся на каждом свободном сантиметре состава. Сами же индийцы не видят в таком способе передвижения ничего необычного. Еще и улыбаются!
Индийские поезда только для иностранца выглядят необычно и отчасти даже устрашающе. Местные жители их любят и охотно ездят на таких составах 2 раза в день. Картина вагона, увешанного людьми, привычна взгляду индийца. Тут никто не впадает в панику при виде "зацеперов", а они сами исхитряются не только удерживаться на крыше, ступеньках или любой другой поверхности поездного состава, но еще и махать рукой в камеру с улыбкой на лице.
Если российские пассажиры негодуют, узнавая о малом времени стоянки, индийцы не переживают. Они и в поезд-то запрыгнут на ходу! Причем, не ради развлечения - многие жители страны так ездят на работу и обратно. А кто-то путешествует на поезде с детьми. Правда, таких отчаянных не так и много. Все-таки пожилых людей и детей стараются пристроить в салон вагона, но это получается не всегда.
Многие, кстати, предпочитают ехать именно снаружи вагонов, а не внутри. Причина этого - климатические условия Индии с ее жуткой жарой и влажностью. На улице может быть +45 - +50 °С, и только представьте, какая температура при этом в некондиционированном вагоне! Так попросту нечем дышать!
В таких рабочих поездах, как правило ездят мужчины, которые работают на удалении от дома. Женщины же в это время занимаются хозяйством и воспитывают детей.
Откуда вообще пошла традиция именно так ездить на поездах? Причина этому банальна: экономия. По сути, эти поезда являются социальным общественным транспортом с бесплатным проездом. Поэтому хочешь попасть на работу и не платить за дорогу - терпи.
Для государства такой транспорт не сказать чтобы выгоден, но он абсолютно необходим. Благодаря нему малообеспеченные граждане страны смогут попасть вовремя на работу, а потом уехать домой. Таким образом, бедняки трудоустроены и сохраняют работу, не разоряясь на транспортные нужды.
Население Индии сейчас 1,4 млрд. человек, что примерно в 10 раз больше, чем в России. Причем, рождаемость у индийцев поставлена на поток. За год в стране появляется около 15 миллионов новых жителей. А это значит, что скоро и этих поездов хватать не будет.
Кстати, особый интерес представляет сам механизм попадания пассажиров на крышу. У поездов нет никаких лестниц, а в вагонах нет люков, ведущих на крышу. Как же индийцы выходят из положения?
Власти страны предусмотрели этот нюанс. Вокзалы, на которые прибывают поезда, имеют крытые перроны с лестницами. Часть пассажиров поднимаются на крышу перрона и оттуда переходят на крышу поезда. По приезду на станцию все повторяется в обратной последовательности.
Конечно, поезд, облепленный людьми, не может ехать очень быстро. Средняя скорость движения этих составов составляет около 40 км/ч. Такие ж/д маршруты не электрифицированы, и состав тянет тепловоз. Поэтому когда люди стоят на крыше вагонов, никто из них не достанет до высоты, на которой обычно висит контактный провод под напряжением.
Интересно, что к пассажирским вагонам к таким составам цепляют еще и почтовые, и товарные, и прочие вагоны. Кроме этого, иногда рядом могут ехать перевозки, полные скота. А нередко эти загоны переоборудуют для людей. Потому что люди важнее.
Кстати, помимо бесплатных поездов, в Индии есть, разумеется, и платные вагоны. Самый дешевый билет в ласс General (буква «G» на вагоне). Этот вариант тоже можно рекомендовать для любителей экстремальных ощущений и тех, кто хочет объехать страну почти бесплатно. Это вагоны общего класса, и в них набивается столько народу, сколько изъявило желание ехать.
Внутри такого вагона обычные полки в три ряда, и они забиты людьми в несколько слоев. Понятие социальной дистанции в этом месте просто не существует. При этом, пассажиры могут притулиться на любом свободном пятачке, в том числе, на полу в проходе. Захочешь ехать - и не так разместишься.
Конечно, есть в Индии и более комфортные поезда, но это уже совсем другая история.
Источник:
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Нельзя чтоли несколько поездов пустить.
Зачем так мучить людей?
в то время пока по городу чинуши рассекают на 10 ом ламборджини, большая часть страны нищенствует.
Единственное что не дает РФ скатиться прям совсем до уровня индии - наличие зимы. Те кто опускаются совсем на их уровень жизни - у нас просто зимой замерзают.
Ну это к вопросу почему у нас бомжей на улице меньше чем в калифорнии))
В индии официально фашизм -- жёсткая кастовая система. Там нет понятия справедливости. Если родился в говне, то и обязан сидеть в говне -- это на уровне менталитета. Общество поддерживает и сохраняет такое распределение "ролей".
Да, всё дело в том, что людей у них там до хренища.
Вместо того, чтобы организовать справедливое распределение материальных ресурсов, загрузить абсолютно всех, но равномерно, и при этом кардинально сократить рабочее время до 1 или 2х рабочих дней в неделю, эти дебилы лучше будут заставлять работать круглые сутки да еще и за копейки.
а афтару только сейчас интернет провели? или только сейчас вылупился из яйца? несколько десятилетий в Индии поезда ходят только в таком виде. сейчас годам к 20 современная молодежь уже узнаёт как выглядит птенец пингвина, почему на Венере очень жаркая погода, что такое "сюрстремминг" и где буква Ё на клаве