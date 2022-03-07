Найди на фото поезд: почему индийские пассажиры выделывают такие трюки

Многие, кстати, предпочитают ехать именно снаружи вагонов, а не внутри. Причина этого - климатические условия Индии с ее жуткой жарой и влажностью. На улице может быть +45 - +50 °С, и только представьте, какая температура при этом в некондиционированном вагоне! Так попросту нечем дышать!





В таких рабочих поездах, как правило ездят мужчины, которые работают на удалении от дома. Женщины же в это время занимаются хозяйством и воспитывают детей.



