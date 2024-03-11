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20 удивительных случаев, которые попались людям на дороге

20 удивительных случаев, которые попались людям на дороге

Автор:
11 марта 2024 22:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Случаи   Удивительные   моменты   на дороге   попались   
2159
21

Когда едешь один в машине, то можешь не заметить, что вокруг происходит что-то интересное. Хорошо, что некоторые пассажиры успевают подловить любопытные моменты, которые их поразили на дороге. Что здесь только не увидишь!

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Метки: Любопытные   Случаи   Удивительные   моменты   на дороге   попались   
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11  комментариев
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turyst 2 часа назад
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Killgrave 8 минут назад
Комментарий к фото
"На пути к успеху срезать не получится". Ну, немного то получилось.
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MrMopnex Полчаса назад
"Я опоздал на работу, но мне не поверили", что ты опоздал на работу??
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39k
АнтонПолднев 36 минут назад
Эт смотря где. В Норильске не очень большой. В Австралии вполне реальный.
Мне вот так чуть не прилетел лист гипсокартона. На мою удачу его потоком подняло в воздух, и он через машину перелетел.
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Мойша Час назад
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turyst 2 часа назад
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turyst 2 часа назад
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