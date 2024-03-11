20 удивительных случаев, которые попались людям на дороге

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Когда едешь один в машине, то можешь не заметить, что вокруг происходит что-то интересное. Хорошо, что некоторые пассажиры успевают подловить любопытные моменты, которые их поразили на дороге. Что здесь только не увидишь!
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Мне вот так чуть не прилетел лист гипсокартона. На мою удачу его потоком подняло в воздух, и он через машину перелетел.