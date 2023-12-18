13 человек, которым попались любопытные находки

Седлецкий склеп имеет давнюю историю, которая началась в XIII веке, когда аббат Седлецкого монастыря привёз с собой горсть Святой Земли. Он рассеял эту «священную землю» по всему Седлецкому кладбищу, сделав его одним из самых желанных мест захоронения для верующих по всей Чехии. Но места не хватало. В 1870 году был нанят местный резчик по имени Франтишек Ринт, перед которым поставили мрачную задачу художественного оформления церкви, выкопанными человеческими останками.