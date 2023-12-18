13 человек, которым попались любопытные находки

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Вокруг много интересного и удивительного, и часто людям на пути попадаются поразительные вещи. В этом посте вы увидите необычные находки, которыми поделились пользователи в сети. Взгляните!
1. Голубые оливки - это разновидность оливок, произрастающих на территории Шри-Ланки, Индии и Юго-Восточной Азии
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2. Это - Фордит, затвердевшая старая автомобильная краска, которую можно резать и полировать
13. Ледник Франца-Иосифа, Новая Зеландия. Расположен ледник на территории национального парка Вестленд, который относится к области Те-Вахипунаму. Это объект наследия ЮНЕСКО
9. Я нашел это существо на пляже. Это “морское перо”, Pennatula prosphorea, представитель типа кишечнополостные, относится к классу коралловые полипы
10. Седлецкий склеп или Седлецкая Костница, расположен в небольшом городке Седлек недалеко от Праги. Этот склеп состоит примерно из 40000 скелетов
Седлецкий склеп имеет давнюю историю, которая началась в XIII веке, когда аббат Седлецкого монастыря привёз с собой горсть Святой Земли. Он рассеял эту «священную землю» по всему Седлецкому кладбищу, сделав его одним из самых желанных мест захоронения для верующих по всей Чехии. Но места не хватало. В 1870 году был нанят местный резчик по имени Франтишек Ринт, перед которым поставили мрачную задачу художественного оформления церкви, выкопанными человеческими останками.
8. Actias luna, лунный мотылёк является одним из самых крупных видов бабочек в Северной Америке, их размах крыльев может достигать 10 сантиметров
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