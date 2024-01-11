15 досадных случаев, которые ничто не предвещало

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Шансы на выигрыш в лотерею составляют 1 к 175 миллионам, но иногда кажется, что удача доступна далеко не всем. С каждым из нас то и дело происходят досадные моменты, и бывают напряжённые дни. Но есть такая категория людей, у которых почти все дела идут наперекосяк, и не везёт даже в мелочах. Взгляните!
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Обычно такую тупость постит либо кукурузина, либо никифор.....