15 досадных случаев, которые ничто не предвещало

Шансы на выигрыш в лотерею составляют 1 к 175 миллионам, но иногда кажется, что удача доступна далеко не всем. С каждым из нас то и дело происходят досадные моменты, и бывают напряжённые дни. Но есть такая категория людей, у которых почти все дела идут наперекосяк, и не везёт даже в мелочах. Взгляните!