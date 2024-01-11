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15 досадных случаев, которые ничто не предвещало

15 досадных случаев, которые ничто не предвещало

Автор:
11 января 2024 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Досадные   Наперекосяк   Не предвещало   Случаи   мелочи   моменты   
2126
16

Шансы на выигрыш в лотерею составляют 1 к 175 миллионам, но иногда кажется, что удача доступна далеко не всем. С каждым из нас то и дело происходят досадные моменты, и бывают напряжённые дни. Но есть такая категория людей, у которых почти все дела идут наперекосяк, и не везёт даже в мелочах. Взгляните!

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Метки: Досадные   Наперекосяк   Не предвещало   Случаи   мелочи   моменты   
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20  комментариев
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1k
Десантура Час назад
В Латвии предвещало. То, что нацисты придут к власти и с этим следует как-то решать.
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−1
Артём-Сергеевич Суханов 20 минут назад
А что Россия? Есть много государств с золотом, нефтью и наш бензин на пример, это чьё-то время, место и капать надо.. А русские легки всегда, здоровы, крепки, всё богатыри
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2k
Rom 38 минут назад
Ну БМВ с лапками кискиными, я б и не пытался чистить, оставил бы так. Специально так круто не сделаешь )
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4k
Харон 57 минут назад
Странно....
Обычно такую тупость постит либо кукурузина, либо никифор.....
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5k
Divergent?!? Час назад
1. Помоги соседу. Он - рукожоп. Тебе это дерево ровно 45 секунд спилить.
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853
александр ломовицкий Час назад
последняя фотка- у них пол без перекрытий бетонных или это сарай их 40 доски собранный ? это не анкер а прям просто шурупы торчат .
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