15 любопытных фотографий всяких необычностей

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Мы всегда замечаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но в повседневной жизни мы часто теряем любознательность. А мир нам постоянно доказывает, что если внимательно оглядеться вокруг, то можно обнаружить что-то любопытное. В этом посте вы увидите изображения удивительных и необычных вещей и мест.
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3. Рокселланов ринопитек или китайская золотая обезьяна, на самом деле не очень дружелюбная
9. Дом в Италии, который вращается в поисках солнца. Механизм приводит в действие солнечные батареи
10. Музей научной фантастики в Чэнду, Китай. По плану строительство заканчивается в октябре 2023 года
12. Одно из величайших открытий археологии: Шигирский идол, 10 500 год до нашей эры, старейшая деревянная скульптура в мире
14. Чанд-Баори — ступенчатый колодец, расположенный в индийской деревне Абанери. Он был построен в 800 году нашей эры с целью облегчить доступ людям к воде. Это один из самых крупных и глубоких ступенчатых колодцев Индии с 3500 узкими ступеньками и 1
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Не раз уже писали, да и любому понятно. Кроме современной школоты, естественно.
http://www.redwoodworld.co.uk/picturepages/leighton.htmhttp://www.redwoodworld.co.uk/picturepages/leighton.htm