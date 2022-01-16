В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, и благодаря этой записи, а также тому, что злоумышленник был без маски, его удалось быстро идентифицировать. В тот же день мужчина был задержан на другой станции метро. Им оказался 23-летний француз, не имеющий постоянного места проживания в Брюсселе.

