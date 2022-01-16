В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд

Пассажирка чудом выжила, а злоумышленник пытался скрыться, однако был задержан.
15 января, около 19:45 по местному времени (17:45 мск), на станции Рожье (Rogier) в Брюсселе молодой мужчина намеренно толкнул под приближающийся поезд женщину, мирно стоявшую на платформе. Машинист состава успел применить экстренное торможение и остановил поезд прямо перед пассажиркой. 55-летняя женщина чудом спаслась от смерти. Подняться на платформу ей помогли другие пассажиры. И ей, и машинисту потребовалась помощь медиков, т.к. они находились в шоковом состоянии.
Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, и благодаря этой записи, а также тому, что злоумышленник был без маски, его удалось быстро идентифицировать. В тот же день мужчина был задержан на другой станции метро. Им оказался 23-летний француз, не имеющий постоянного места проживания в Брюсселе.
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Сейчас мужчина находится под арестом, а бельгийские правоохранители ведут расследование инцидента. По одной из версий, поступок француза мог объясняться личной местью женщине, однако полицейские вовсе не уверены в том, что пострадавшая и преступник знакомы. Более того, появилась информация, что мужчина имеет проблемы с психикой. По крайней мере, психологическая экспертиза подозреваемому была назначена.
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Тормоза - супер.
Гадёныша - в топку...
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