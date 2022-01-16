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В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд

В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2022 10:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Метро   в мире   видео   люди   поезд   психи   фото   
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Пассажирка чудом выжила, а злоумышленник пытался скрыться, однако был задержан.

15 января, около 19:45 по местному времени (17:45 мск), на станции Рожье (Rogier) в Брюсселе молодой мужчина намеренно толкнул под приближающийся поезд женщину, мирно стоявшую на платформе. Машинист состава успел применить экстренное торможение и остановил поезд прямо перед пассажиркой. 55-летняя женщина чудом спаслась от смерти. Подняться на платформу ей помогли другие пассажиры. И ей, и машинисту потребовалась помощь медиков, т.к. они находились в шоковом состоянии.


Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, и благодаря этой записи, а также тому, что злоумышленник был без маски, его удалось быстро идентифицировать. В тот же день мужчина был задержан на другой станции метро. Им оказался 23-летний француз, не имеющий постоянного места проживания в Брюсселе.

Сейчас мужчина находится под арестом, а бельгийские правоохранители ведут расследование инцидента. По одной из версий, поступок француза мог объясняться личной местью женщине, однако полицейские вовсе не уверены в том, что пострадавшая и преступник знакомы. Более того, появилась информация, что мужчина имеет проблемы с психикой. По крайней мере, психологическая экспертиза подозреваемому была назначена.

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Метки: Метро   в мире   видео   люди   поезд   психи   фото   
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178  комментариев
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645k
Alexey Berestenko 23 часа назад
Херасе тормоза!
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3k
Serj81 Минуту назад
Видно по типу, что он дебил, таких в психушку и под транквилизаторы.
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6k
mr.Poher Полчаса назад
Мотив? Интересно же...
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9k
lon Час назад
Фигасе тормоза какие ! А так да, я сам порой очкую стоять близко к краю, особенно в часы пик , когда народу толпа.. Там и неспециально могут спихнуть.. А этот черт просто больной, сто пудов ! Не может нормальный человек такое изобразить.
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1k
vasilykopkov Час назад
Машинист красавец.
Тормоза - супер.
Гадёныша - в топку...
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23k
Михаил Сметанкин Час назад
Пранки перешли на новый уровень
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6k
Николай 2 часа назад
Мало задержали...
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5k
Димыч 2 часа назад
К сожалению, таких неадекватов хватает не только в Бельгии. В московском метро тебя спокойно может вытолкнуть с платформы обезумевшая , в погоне за свободным местом в вагоне, толпа.
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1k
Жырный мажор 6 часов назад
Просто конченое существо.
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1k
sly Fox 8 часов назад
почему нельзя эту мразь просто казнить и разобрать на органы
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43k
SinigamiRuuk 8 часов назад
Кто втащил красавчик!
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795
Пушкин 9 часов назад
В Париже на многих станциях вот такую систему установили . Пока поезд не подъедет двери не открываются. Было бы полезно если бы везде так. Никто бы не падал и никого бы не толкали на пути

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167
Wolf Пушкин 3 часа назад
В Питере раньше на многих станциях было так же
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8k
Олег 9 часов назад
Зачем расследование, на рельсы привязать, машинисту дать команду ехать оооочень медленно.
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4k
ride 10 часов назад
Неадекват антипрививочник и антимасочник! Маска спасла бы тебе жизнь, додик!
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1k
ГэтьМэн 10 часов назад
сколько при этом задавило внутри поезда?!
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10k
Свои Пять Копеек 10 часов назад
Святая Европа.
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321
Паразит Шурман 51 минуту назад
А что за район? Что это за станция?
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375
Шурман Паразит Полчаса назад
Северная станция , можно сказать что это почти центр города но это все же не центр . Вот такие вот улицы рядом с этой станцией метро .
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321
Паразит Шурман 23 минуты назад
Gare du Nord, Схарбек? Хоспади, аж слёзы на глазах. Пришлось пожить там :) Недавно оттуда приехал. Да уж, нигры и арабы.
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375
Шурман Паразит 18 минут назад
Я рядышком в Эвере , но у нас их мало , жилье на много дороже чем с Схарбеке , живу бмв Брюссель если знаешь шоссе де Люван около ртбф вышки .
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321
Паразит Шурман 10 минут назад
Если честно, не очень знаю. Может, визуально пойму. Я в Брюсселе всего 3 месяца пожил. В основном Схарбек. Проездом у друзей остановился.
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2k
Moon24 10 часов назад
Национальность и вероисповедание преступника в студию
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375
Шурман Moon24 10 часов назад
Француз из Парижа причем настоящий француз , странный он , в пятницу холодно было , я даже в дубленке ходил и жена так же а он в майке . Его родители попросили дать ему максимальный срок , только что прочитал в новостях , а вообще одно убивает в метро ни когда нет полиции , есть охрана но они у турникетов стоят и иногда бывают контролеры на платформах . Такая же херня как с террористами была , так же охраны 0 , людей по туннелям сотрудники станции выводили и с аэропортом или у дома нашего на мэйзере это кстати рядом с рожье так же террориста не увидели а вот когда пытался взорвать себя то сразу же и полиция появилась и расстреляли .
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397
leemur86 11 часов назад
[мат], подкрался ведь, принципиально. Сломать ему ноги.
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5k
Fishki_surfer 11 часов назад
Это что, новый челлендж в Тик-Токе?

>> Пассажирку метро в Нью-Йорке столкнули под поезд на станции возле Таймс-сквер, она погибла.
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−3
Сергей Леонидович Ландшафтный 11 часов назад
То что он неадекватный было видно сразу. Зимой в футболке.....
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375
Шурман Сергей Леонидович Ландшафтный 10 часов назад
Я тоже самое заметил , в пятницу холодно было да и сегодня не жарко , а он в майке , да даже в самом метро не так уж тепло . Там кстати и райончик не самый хороший , станция норд и кучи арабов , может он расстроился что улица красных фонарей уже как 2 года закрыта .
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34
Кукуся 11 часов назад
Тот случай, когда хорошо, что был без маски
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