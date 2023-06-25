В США поезд с опасными веществами упал в реку





Сообщается, что инцидент произошел в штате Монтана. Цистерны свалились в реку в результате обрушения моста. В них находились горячий асфальт и расплавленная сера. Вещества попали в воду. Люди при инциденте не пострадали. Чтобы предотвратить попадание опасных веществ на сельскохозяйственные угодья, реку перекрывают ниже по течению.