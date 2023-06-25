В США поезд с опасными веществами упал в реку

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В вагонах поезда перевозили горячий асфальт и расплавленную серу.
Не менее восьми цистерн поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в США в субботу 25 июня.
Сообщается, что инцидент произошел в штате Монтана. Цистерны свалились в реку в результате обрушения моста. В них находились горячий асфальт и расплавленная сера. Вещества попали в воду. Люди при инциденте не пострадали. Чтобы предотвратить попадание опасных веществ на сельскохозяйственные угодья, реку перекрывают ниже по течению.
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