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Сообщество Жизнь в США 1019 постов • 253 подписчика подписаться
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В США поезд с опасными веществами упал в реку

В США поезд с опасными веществами упал в реку

Автор:
25 июня 2023 09:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   новости   опасное вещество   поезд   сера   
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В вагонах поезда перевозили горячий асфальт и расплавленную серу.

Не менее восьми цистерн поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в США в субботу 25 июня.


Сообщается, что инцидент произошел в штате Монтана. Цистерны свалились в реку в результате обрушения моста. В них находились горячий асфальт и расплавленная сера. Вещества попали в воду. Люди при инциденте не пострадали. Чтобы предотвратить попадание опасных веществ на сельскохозяйственные угодья, реку перекрывают ниже по течению.


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Метки: Видео   США   в мире   новости   опасное вещество   поезд   сера   
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13  комментариев
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1k
Uganda Час назад
Судя по последним проишествия с железной, за состояние инфраструктуры перестали следить. Либо нет кадров, либо наняли низкоквалифицированных
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4k
Олег Белов 18 минут назад
Никогда такого не было и вот опять (с)
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8k
Trenzel2003 22 минуты назад
Што, ОПЯТЬ!!?
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14k
KotSkripaley 36 минут назад
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4k
вася васильев 50 минут назад
У них это уже стало доброй традицией!)))))
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16k
Patmaz Час назад
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Фаллаут для сша всё ближе,даже без ЯО.
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260
thrashbox Час назад
- горячий асфальт и расплавленная сера
Везли кому-то адЪ.
Не довезли.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
- О, май гад!
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