“Стал я кем-то вроде бога”: Киркоров спел песню о своём появлении на “голой вечеринке”

Смелые слова поп-короля российской эстрады насмешили публику.
Филипп Киркоров пришёл на ТНТ с новой песней, только не своей. Артист использовал музыку от всеми любимой песни “Карнавальная ночь”, которую исполнила Гурченко. Киркоров в новом произведении снова пытался оправдаться за своё “случайное” появление на вечеринке Ивлеевой. Водолазка извинений на месте.
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В песне Киркоров вспомнил все свои заслуги: 40 лет на эстраде, несколько визитов на Евровидение. Артист отметил, что в начале своей карьеры был небогат и ещё без перьев. За 40 лет он заслужил почёт и уважение, став “кем-то вроде бога”.
Вот слова песни, если вдруг надо:
Я зашел туда всего на пять минут.
Пусть вошел я не в те двери
Моей творческой карьеры,
Но зашел туда всего на пять минут.
Песни петь я начал сорок лет назад,
Был без перьев, без скандалов, не богат,
Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки
Я дарил вам повод сорок лет подряд.
«Евровидение» посещал неоднократно,
Призовые места привозил в страну обратно.
Сорок лет был мой путь, стал я кем‑то вроде бога,
Заняла лишь пять минут вся обратная дорога.
В Новый год спеть не смог,
Но хоть путь мой и из страсти,
С новым годом, с новым счастьем!
Правда, пользователи сети не оценили шуток. Почти все в комментариях задались вопросом, кто считает Киркорова богом (кроме его самого) и зачем эти постоянные оправдания.
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Да и в принципе в России еще куча тех, кто заплатит бабло и пойдёт на концерт к нему, только разреши
С хером вместо лева рога.