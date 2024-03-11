“Стал я кем-то вроде бога”: Киркоров спел песню о своём появлении на “голой вечеринке”

В песне Киркоров вспомнил все свои заслуги: 40 лет на эстраде, несколько визитов на Евровидение. Артист отметил, что в начале своей карьеры был небогат и ещё без перьев. За 40 лет он заслужил почёт и уважение, став “кем-то вроде бога”.

Вот слова песни, если вдруг надо:

Я зашел туда всего на пять минут. Пусть вошел я не в те двери Моей творческой карьеры, Но зашел туда всего на пять минут. Песни петь я начал сорок лет назад, Был без перьев, без скандалов, не богат, Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки Я дарил вам повод сорок лет подряд. «Евровидение» посещал неоднократно, Призовые места привозил в страну обратно. Сорок лет был мой путь, стал я кем‑то вроде бога, Заняла лишь пять минут вся обратная дорога. В Новый год спеть не смог, Но хоть путь мой и из страсти, С новым годом, с новым счастьем!

Правда, пользователи сети не оценили шуток. Почти все в комментариях задались вопросом, кто считает Киркорова богом (кроме его самого) и зачем эти постоянные оправдания.