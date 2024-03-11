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“Стал я кем-то вроде бога”: Киркоров спел песню о своём появлении на “голой вечеринке”

“Стал я кем-то вроде бога”: Киркоров спел песню о своём появлении на “голой вечеринке”

Автор:
11 марта 2024 18:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Киркоров   Юмор   интересное   новая песня   песня   фото   
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Смелые слова поп-короля российской эстрады насмешили публику.

Филипп Киркоров пришёл на ТНТ с новой песней, только не своей. Артист использовал музыку от всеми любимой песни “Карнавальная ночь”, которую исполнила Гурченко. Киркоров в новом произведении снова пытался оправдаться за своё “случайное” появление на вечеринке Ивлеевой. Водолазка извинений на месте.

В песне Киркоров вспомнил все свои заслуги: 40 лет на эстраде, несколько визитов на Евровидение. Артист отметил, что в начале своей карьеры был небогат и ещё без перьев. За 40 лет он заслужил почёт и уважение, став “кем-то вроде бога”.

Вот слова песни, если вдруг надо:

Я зашел туда всего на пять минут.

Пусть вошел я не в те двери

Моей творческой карьеры,

Но зашел туда всего на пять минут.

Песни петь я начал сорок лет назад,

Был без перьев, без скандалов, не богат,

Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки

Я дарил вам повод сорок лет подряд.

«Евровидение» посещал неоднократно,

Призовые места привозил в страну обратно.

Сорок лет был мой путь, стал я кем‑то вроде бога,

Заняла лишь пять минут вся обратная дорога.

В Новый год спеть не смог,

Но хоть путь мой и из страсти,

С новым годом, с новым счастьем!

Правда, пользователи сети не оценили шуток. Почти все в комментариях задались вопросом, кто считает Киркорова богом (кроме его самого) и зачем эти постоянные оправдания.

Источник:

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Метки: Видео   Киркоров   Юмор   интересное   новая песня   песня   фото   
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10  комментариев
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8k
Allmaster 45 минут назад
Вот есть у него в Кремле заступник... или любовник?
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12
sema 3 минуты назад
Убогие, вам смешно... Ни совести ни собственного достоинства. Да вы такие же как и этот нарцисс киркоров.
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5k
Феликс Дзержинский 24 минуты назад
}{уй в говне он, а не король.
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Удручает, что в зале сидят персонажи, которые дружно апплодируют этому угрёбищу.
Да и в принципе в России еще куча тех, кто заплатит бабло и пойдёт на концерт к нему, только разреши
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28k
ПаганецЪ 38 минут назад
Стал он кем-то вроде бога...
С хером вместо лева рога.
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4k
iovan2011 45 минут назад
Какое скудоумие... тошнит
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42k
Сергей 45 минут назад
Этот слащавый румын, мне этого персонажа напоминает. Пора с ним также поступить.
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805
skorpin 47 минут назад
этот румын так не фига и не понял !!!
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12
sema skorpin 2 минуты назад
Он то все прекрасно понял. Не поняли те кто его приглашает на сцену.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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