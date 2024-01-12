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Водолазка извинений: в соцсетях обратили внимание, что накосячившие звёзды просят прощения в одинаковой одежде

Водолазка извинений: в соцсетях обратили внимание, что накосячившие звёзды просят прощения в одинаковой одежде

Автор:
12 января 2024 17:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: almost naked   Киркоров   водолазка   голая вечеринка   ивлеева   извинения   одежда   собчак   шоу бизнес   
1429
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Это безобразничают они в разнообразных костюмах, а каются непременно в водолазке.

Такое впечатление, что блогеры и оскоромившиеся звезды в последнее время пользуются услугами одного и того же стилиста "для извинений". По крайней мере, комплект одежды в этих случаях выглядит практически идентичным: свитер с высоким горлом или водолазка плюс скромный низ. И, конечно, минимум косметики.


На это обратили внимание еще когда пошли первые извинения участников "голой вечеринки". К примеру, вот как выглядели Лолита, Настя Ивлеева, Ксения Собчак на тот самом скандальном мероприятии и во время видеообращения с извинениями.


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Профайлер (специалист по определению лжи) Денис Давыдов пояснил, что это не случайное совпадение. Гости вечеринки во время извинений за свое участие в мероприятии специально надевали водолазки, т.к. это придало им ощущение защищённости и снизило психологическую нагрузку на них.


"Водолазка с воротом, очки транслируют уверенность, надежность, планирование, деловитость, размывая образ исключительности и приближая восприятие к любому зрителю в стране", — поясняет Давыдов.

При этом видно, что и Собчак, и Киркоров тщательно готовились к видеозаписи извинения, продумывая свои образы. А вот Лолита скорее всего была более спонтанна. У её водолазки несколько растянут ворот- возможно, артистка давно носит эту одежду и она ей привычна.


Кстати, образ в водолазке использовал для своего видео с извинениями и Сергей Косенко - тот самый блогер, который бросил своего сына в снег ради хайпа.



Похоже, звезды придумали новый тренд. Если раньше было принято косячить и извиняться, то теперь с легкой руки российских селебрити эта последовательность обзавелась новой деталью: косячить-извиняться, надев водолазку.


Конечно, это лишь теория. Впрочем, оступаются наши артисты шоу бизнеса так часто, что наверняка не за горами следующие извинения. Вот и посмотрим, будут ли они в водолазке.

Источник:

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Метки: almost naked   Киркоров   водолазка   голая вечеринка   ивлеева   извинения   одежда   собчак   шоу бизнес   
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16  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
Это не водолазка, это символ обрезанной крайней плоти. Они еще и евреям подлизывают.

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14k
кот базилий Полминуты назад
Это знак печали и траура
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13k
geminisf 4 минуты назад
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13k
geminisf 8 минут назад
Просят прощения... А мощи Св. Николая подарили?
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8k
Владлен Каракуртович Романов 9 минут назад
Лучше бы в скафандрах плакались, чтоб из рож совсем не видеть.
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37k
Андрей Иванов 14 минут назад
А это как на пляже - пока купались голышом, кто-то спёр одежду. Вот что нашли, по очереди и носят
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13k
Алексей 15 минут назад
Ну все пипец))) ни грамма в рот)) ни сантиметра в жопу)))
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6k
Трям 22 минуты назад
Бля... Верх желтушности! Больше даибаца не до чего... А в чем им быть? В костюме носка?
А может сразу в

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173
Фрол 24 минуты назад
Что бы эти уё..ща не говорили и ни одевали сейчас ,всё это стёб, т.е. продолжение их гульбища в стрингах на камеру для всех россиян.
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4k
Walther 39 минут назад
Да они, бл*дь, в тулупы нарядятся и прочую деревенскую повседневку, лишь к кормушке обратно пустили.
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127k
Аааа 44 минуты назад
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1k
ФЫВАПРОЛ 46 минут назад
Звезды на небе светят, а это глупые скоморохи.
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4k
kuchipachi 51 минуту назад
Ещё бы они извинялись в одних носках. Или в одном
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2k
Росомаха 53 минуты назад
Прям целочки!
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16k
GROMOZEKA 56 минут назад
Лицедеи по уровню доходов должны быть не выше кучера
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42k
Сергей 2 часа назад
Это что в камеру попало в водолазке, а внизу они все нагишом стоят, ну нету у них другого прикида.
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