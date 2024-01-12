Водолазка извинений: в соцсетях обратили внимание, что накосячившие звёзды просят прощения в одинаковой одежде

Профайлер (специалист по определению лжи) Денис Давыдов пояснил, что это не случайное совпадение. Гости вечеринки во время извинений за свое участие в мероприятии специально надевали водолазки, т.к. это придало им ощущение защищённости и снизило психологическую нагрузку на них.





"Водолазка с воротом, очки транслируют уверенность, надежность, планирование, деловитость, размывая образ исключительности и приближая восприятие к любому зрителю в стране", — поясняет Давыдов.

При этом видно, что и Собчак, и Киркоров тщательно готовились к видеозаписи извинения, продумывая свои образы. А вот Лолита скорее всего была более спонтанна. У её водолазки несколько растянут ворот- возможно, артистка давно носит эту одежду и она ей привычна.





Кстати, образ в водолазке использовал для своего видео с извинениями и Сергей Косенко - тот самый блогер, который бросил своего сына в снег ради хайпа.



