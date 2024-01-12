Водолазка извинений: в соцсетях обратили внимание, что накосячившие звёзды просят прощения в одинаковой одежде

Это безобразничают они в разнообразных костюмах, а каются непременно в водолазке.
Такое впечатление, что блогеры и оскоромившиеся звезды в последнее время пользуются услугами одного и того же стилиста "для извинений". По крайней мере, комплект одежды в этих случаях выглядит практически идентичным: свитер с высоким горлом или водолазка плюс скромный низ. И, конечно, минимум косметики.
На это обратили внимание еще когда пошли первые извинения участников "голой вечеринки". К примеру, вот как выглядели Лолита, Настя Ивлеева, Ксения Собчак на тот самом скандальном мероприятии и во время видеообращения с извинениями.
Профайлер (специалист по определению лжи) Денис Давыдов пояснил, что это не случайное совпадение. Гости вечеринки во время извинений за свое участие в мероприятии специально надевали водолазки, т.к. это придало им ощущение защищённости и снизило психологическую нагрузку на них.
"Водолазка с воротом, очки транслируют уверенность, надежность, планирование, деловитость, размывая образ исключительности и приближая восприятие к любому зрителю в стране", — поясняет Давыдов.
При этом видно, что и Собчак, и Киркоров тщательно готовились к видеозаписи извинения, продумывая свои образы. А вот Лолита скорее всего была более спонтанна. У её водолазки несколько растянут ворот- возможно, артистка давно носит эту одежду и она ей привычна.
Кстати, образ в водолазке использовал для своего видео с извинениями и Сергей Косенко - тот самый блогер, который бросил своего сына в снег ради хайпа.
Похоже, звезды придумали новый тренд. Если раньше было принято косячить и извиняться, то теперь с легкой руки российских селебрити эта последовательность обзавелась новой деталью: косячить-извиняться, надев водолазку.
Конечно, это лишь теория. Впрочем, оступаются наши артисты шоу бизнеса так часто, что наверняка не за горами следующие извинения. Вот и посмотрим, будут ли они в водолазке.
Источник:
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А может сразу в