Япония без сакуры? Привычный сорт умирает

Что, сакура вымрет?

Нет, конечно, не вся. Можно будет переключиться на другие, дикие цвета вишни. Тем более не городские сорта вполне справляются с климатическими трясками.

Но Япония переживает вот уже вторую самую теплую зиму за свою историю. И такое изменение климата приведет, что в некоторых регионах самый известный сорт цветения сакуры вымрет к 2100 году.