Япония без сакуры? Привычный сорт умирает

Климат меняется по всей планете, но грустно узнавать, что потепление приведет к гибели прекрасной традиции любования сакурой такой, какой мы ее знаем. Самого популярного сорта сакуры при таком темпе потепления не будет уже через пару поколений.
Что, сакура вымрет?
Нет, конечно, не вся. Можно будет переключиться на другие, дикие цвета вишни. Тем более не городские сорта вполне справляются с климатическими трясками.
Но Япония переживает вот уже вторую самую теплую зиму за свою историю. И такое изменение климата приведет, что в некоторых регионах самый известный сорт цветения сакуры вымрет к 2100 году.
Это сорт вишни Сомеи-Ёсино в Миядзаки, Нагасаки и Префектуры Кагосима на острове Кюсю, самом южном главном японском острове Кюсю (где расположен Токио).
Дело в том, что этот сорт вишни впадает в спячку, которую стимулирует холодная погода в зимние месяцы. За это время дерево «перезапускает» свой цикл. А если температура в регионах цветения не будет длительное время находиться ниже 5 градусов по Цельсию, деревья не переживут этап спячки и не могут цвести.
Куда паниковать уже сейчас?
Вся сложность в том, что тепловые модели только гипотетические. Все знают, что климат теплеет, но вопрос – надолго ли и как быстро? То есть, если скоро сакуры не будут цвести, их уже нужно выкапывать и заменять другими, более дикими сортами.
При этом делать это постепенно по некоторому проценту деревьев в год, чтобы парки не остались голыми. Тем более не все деревья сразу приживутся.
А если потепление затормозит свои темпы? Выходит, что миллионы иен будут потрачены впустую. В Японии сейчас не такая экономика, чтобы позволить себе такие траты.
- В южной части Косю вишня УЖЕ не цветет должны образом, потому что ей не досталось хотя бы месяца холодной погоды за зиму, - сообщает автор книги «Черри Ингрэм: Англичанин, спасший цветы Японии» Наоко Абэ.
Теплолюбивые сорта вишни есть, но весь вопрос, что засажена-то Япония совсем не ими. Выходит, одному поколению придется прожить без традиции цветения, пока вырастут новые деревья?
В этом году цветение вишни наступило довольно рано. Первые деревья распустились на окинавском острове Миякодзима 5 января, на 12 дней раньше, чем в прошлом году. И это тоже не самый лучший «звоночек» уже второй год подряд. В Токио тоже цветение настанет на 4 дня раньше прошлогоднего. А 50 лет назад цветение регулярно наставало 6 апреля, на полмесяца раньше.
Почему все так цепляются именно за эту вишню?
Потому что у сорта Сомеи-Ёсино цветы распускаются раньше, чем появляются листья. Это и создает эффект такого полностью розового дерева, которое так восхищает в японской сакуре.
В Японии есть тысячи традиций и примет, связанных с началом цветения сакуры. Например, рыбаки понимали, что пришло время выходить на лов рыбы, когда лепестки падали на воду. А лепестки, орошающие поля, были сигналом фермерам, чтобы их засеивать.
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