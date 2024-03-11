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"На поиск! Завалило?": лавина настигла сноубордистов в Хакасии

"На поиск! Завалило?": лавина настигла сноубордистов в Хакасии

Автор:
11 марта 2024 11:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Хакасия   биперы   горнолыжный курорт Приисковый   лавина   откопали из-под снега   стихия   фрирайдеры   
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Во время спуска в Приисковом один из туристов оказался под толстым слоем снега. Откапывать сноубордиста пришлось его коллегам по несчастью.

Несколько отдыхающих наслаждались хорошей погодой на горнолыжном курорте Приисковый (Орджоникидзевский район Хакасии), когда произошел сход лавины. Одного из сноубордистов накрыло снегом. К счастью, рядом находились фрирайдеры и спортсмена успели оперативно найти и откопать.


Инцидент попал на видео, опубликованное в сообществе Приисковый. Ивановские озера.



А в этом ролике хорошо видно, как всё начиналось.


Все завершилось благополучно, т.к. слой снег оказался небольшим, а у горнолыжников были специальные «маячки-биперы», по которым удалось быстро найти оказавшихся под снегом.


Инструкторы по горнолыжному спорту предупреждают, что весной снег неустойчивый, тяжёлый, и "линия по которой вы проложите спуск, может стоить жизни..."

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Метки: Видео   Хакасия   биперы   горнолыжный курорт Приисковый   лавина   откопали из-под снега   стихия   фрирайдеры   
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Мафусаил 2 часа назад
С Днём Рождения, что-ли...
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