"На поиск! Завалило?": лавина настигла сноубордистов в Хакасии

Все завершилось благополучно, т.к. слой снег оказался небольшим, а у горнолыжников были специальные «маячки-биперы», по которым удалось быстро найти оказавшихся под снегом.

Инструкторы по горнолыжному спорту предупреждают, что весной снег неустойчивый, тяжёлый, и "линия по которой вы проложите спуск, может стоить жизни..."