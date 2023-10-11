Грабители лишили велосипедиста его транспортного средства

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Камера наружного наблюдения, установленная на улице чилийского населённого пункта, запечатлела необычное происшествие. Грабители подъехали к велосипедисту на автомобиле и буквально выдернули из-под него транспортное средство.
Двое злоумышленников, высунувшись из проёма бокового окна автомобиля и действуя сообща, отняли у мужчины велосипед.
Ограбление было настолько стремительным, что разглядеть момент похищения двухколёсного средства передвижения можно только в замедленном повторе видеоролика.
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