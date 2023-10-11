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Грабители лишили велосипедиста его транспортного средства

Грабители лишили велосипедиста его транспортного средства

Автор:
11 октября 2023 07:50
Сообщество : Криминал
Метки: Велосипедист   Видео   в мире   велосипед   грабители   криминал   ограбление   
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Камера наружного наблюдения, установленная на улице чилийского населённого пункта, запечатлела необычное происшествие. Грабители подъехали к велосипедисту на автомобиле и буквально выдернули из-под него транспортное средство.

Двое злоумышленников, высунувшись из проёма бокового окна автомобиля и действуя сообща, отняли у мужчины велосипед.

Ограбление было настолько стремительным, что разглядеть момент похищения двухколёсного средства передвижения можно только в замедленном повторе видеоролика.

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Метки: Велосипедист   Видео   в мире   велосипед   грабители   криминал   ограбление   
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1  комментарий
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Fiverknot Минуту назад
А если бы у него были контактные педали?)
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