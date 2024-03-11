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Нет ничего лучше того ощущения свободы, когда впервые покидаешь родительский дом. Однако радость от "взрослой жизни" быстро сходит на нет, когда ты оказываешься один на один с бытовыми проблемами и бесконечными счетами. И если ты думаешь, что уж хотя бы с ремонтом в съемной квартире тебе поможет арендодатель, спешу тебя обрадовать – ему плевать. И вот 15 фотографий, которые это докажут.
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3. Тонкий намек от арендодателя, что ему не нравится, когда жильцы водят слишком много гостей. Шелдон негодует
5. Можно было догадаться, что эта конструкция была обречена на провал, раз процесс ее установки снимали на камеру
7. Тот неловкий момент, когда обнаруживаешь, что "термостат" все это время висел на гвозде и никак не отвечал за температуру в помещении
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ремонт сьемная квартира фейлы
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