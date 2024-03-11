Нет ничего лучше того ощущения свободы, когда впервые покидаешь родительский дом. Однако радость от "взрослой жизни" быстро сходит на нет, когда ты оказываешься один на один с бытовыми проблемами и бесконечными счетами. И если ты думаешь, что уж хотя бы с ремонтом в съемной квартире тебе поможет арендодатель, спешу тебя обрадовать – ему плевать. И вот 15 фотографий, которые это докажут.

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1. Как избавиться от непрошеных гостей: "Чтобы позвонить в звонок, соедините провода" 0 Источник:

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2. Когда просишь починить кран в раковине 0 Источник:

3. Тонкий намек от арендодателя, что ему не нравится, когда жильцы водят слишком много гостей. Шелдон негодует 0 Источник:

4. Что это? Душ для муравьев? 0 Источник:

5. Можно было догадаться, что эта конструкция была обречена на провал, раз процесс ее установки снимали на камеру 0 Источник:

6. Вы сами сказали, что хотите туалет с красивым видом 0 Источник:

7. Тот неловкий момент, когда обнаруживаешь, что "термостат" все это время висел на гвозде и никак не отвечал за температуру в помещении 0 Источник:

8. Будем надеяться, что она "ночная" 0 Источник:

9. Неожиданный поворот: оба ни за что не отвечают 0 Источник:

10. Счет за электричество больше, толку никакого... Да, все правильно сделал 0 Источник:

11. Скотч – второе лучшее изобретение человечества 0 Источник:

12. Бутылка воды вместе огнетушителя – а почему бы и нет 0

13. Ты живешь с 7-ью кошками, зачем тебе уединение? 0 Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)

14. "Все так и было, когда вы въехали" 0