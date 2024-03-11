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Арендодатели, которые руководствуются принципом "и так сойдет!"

Арендодатели, которые руководствуются принципом "и так сойдет!"

Автор:
11 марта 2024 11:40
Метки: ремонт   сьемная квартира   фейлы   
1445
16
Нет ничего лучше того ощущения свободы, когда впервые покидаешь родительский дом. Однако радость от "взрослой жизни" быстро сходит на нет, когда ты оказываешься один на один с бытовыми проблемами и бесконечными счетами. И если ты думаешь, что уж хотя бы с ремонтом в съемной квартире тебе поможет арендодатель, спешу тебя обрадовать – ему плевать. И вот 15 фотографий, которые это докажут.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ремонт   сьемная квартира   фейлы   
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Павел 54 минуты назад
Жмотяры, а не хозяева.
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