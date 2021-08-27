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40 примеров ужасного ремонта и дизайна, которые научат вас ценить свой дом

40 примеров ужасного ремонта и дизайна, которые научат вас ценить свой дом (41 фото)

Автор:
27 августа 2021 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дом   плохой дизайн   ремонт   ужасный дизайн   фейлы   
945
41

К ремонту можно подойти со всей ответственностью, а можно, например, поставить унитаз на кухню, установить розетку в раковине или обшить каждый сантиметр жилища ковролином. Можно все, только не удивляйтесь потом, если фото вашего дворца попадут в сообщество типа «Sh*tty Housing», где участники поднимают на смех таких же эстетов.

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Метки: Юмор   дом   плохой дизайн   ремонт   ужасный дизайн   фейлы   
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206k
Барон Мюнхгаузен 56 минут назад
Поновее картинок не нашлось?
Эти как-то уже приелись...
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22k
Сибиряк Минуту назад
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36k
Олег 5 минут назад
если постоянно постить одни и те-же картинки, то удачи не видать.... ( либо у автора Альцгеймер)
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