40 примеров ужасного ремонта и дизайна, которые научат вас ценить свой дом

К ремонту можно подойти со всей ответственностью, а можно, например, поставить унитаз на кухню, установить розетку в раковине или обшить каждый сантиметр жилища ковролином. Можно все, только не удивляйтесь потом, если фото вашего дворца попадут в сообщество типа «Sh*tty Housing», где участники поднимают на смех таких же эстетов.