40 примеров ужасного ремонта и дизайна, которые научат вас ценить свой дом

945
41
К ремонту можно подойти со всей ответственностью, а можно, например, поставить унитаз на кухню, установить розетку в раковине или обшить каждый сантиметр жилища ковролином. Можно все, только не удивляйтесь потом, если фото вашего дворца попадут в сообщество типа «Sh*tty Housing», где участники поднимают на смех таких же эстетов.
×
5. "Потратил 15 000 долларов на эту кухню. Не могу продать дом уже 415 дней. Что не так с рынком недвижимости?"
15. "Мы искали жилье и наткнулись на это сокровище. Это не зеркало, это полностью симметричная ванная, в которой два человека могут одновременно пойти в туалет"
18. "Хозяин жилья повесил микроволновую печь, вот насколько она открывается, прежде чем упереться дверцей в стену"
23. "Туалет под лестницей в доме друга, в котором унитаз установлен диагонально и частично в ковровой стене"
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку
- 30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло"
- 35 гениев, которые не справились с простейшими задачами
- Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались!
- 26 примеров человеческой глупости на грани гениальности
Метки: Юмор дом плохой дизайн ремонт ужасный дизайн фейлы
20
Понравилось20
Новости партнёров
Эти как-то уже приелись...