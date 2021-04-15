30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло"

Автор:
15 апреля 2021 13:32
Когда у людей появляется много свободного времени, они начинают искать, куда бы его с толком потратить. И многих посещает мысль заняться ремонтом или украшением дома. Но не всё, что выглядит симпатичным и простым в исполнении в видеороликах на YouTube, является таковым на самом деле... Встречайте: самые косорукие пользователи интернета и просто неудачники по жизни, у которых все ломается в самый неподходящий момент!
1. Что происходит, если при ремонте снести несущую стену
2. "Ненавижу себя": дверца для кошки своими руками
3. Жена купила новый цветок в горшке и поставила его на полку над унитазом. Через час мы услышали дикий грохот..."
4. "Новые кухонные шкафчики решили сходить прогуляться в 4 утра"
5. "Когда ваша стеклянная раковина случайно взрывается в три часа ночи"
6. "Рабочие красили нам двери и забыли постелить пластиковое покрытие на пол"
7. "А в Инстаграме эта идея освежить дверцу шкафа выглядела так легко и просто!"
8. "Забыли отключить на зиму главный водяной клапан на даче"
9. "Жена попросила измерить дверь, а я сказал ей, что все двери одного размера..."
10. "Встал на ночной дожор. Неудачно"
11. "Когда вы живете на Свальбарде, Норвегия, и забыли закрыть окно в домашний офис"
12. Это было грубое пробуждение посреди ночи
13. "Только что сломал дверную ручку и поранился. А еще я теперь заперт в квартире"
14. "Поскользнулся в ванной, приземлился на унитаз"
15. "Пока меня не было, упал шкафчик на кухне. Вся моя любимая посуда разбита вдребезги. Оно и к лучшему - еды все равно нет: она вся пропала, потому что шкаф в полете открыл дверцу холодильника"
16. Хьюстон, у нас проблема
17. "Немного задумался и отвлекся, пока нес банки с краской в подвал"
18. "Кажется, мне нужно ведро побольше"
19. "Дверца душевой кабины молча саморазрушилась, пока мы спали"
20. "Ко мне в гости решило заглянуть дерево"
22. "В Австралии такая жара, что ее не могут вынести даже уличные светильники"
23. "Ночью у меня провалилась крыша"
24. "И почему такие вещи обычно случаются именно ночью?"
25. "Буря почти не сдвинула с места пластиковые стулья, зато гриль улетел в бассейн"
26. "Свечка вчера ночью пахла особенно ароматно. Теперь понятно почему"
27. "Полагаю, теперь придется менять квартиру"
28. "Маленький гвоздь оказался сильнее двух молотков"
29. "Я всего лишь потянул за провод наушников..."
30. "Сидим на карантине из-за ковида. Вышел из строя обогреватель, мастер не может приехать - тоже на изоляции. Решил починить сам, споткнулся о трубу и провалился сквозь потолок. Вот я рукастый!"
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— переведено специально для fishki.net
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