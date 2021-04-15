30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло"

Когда у людей появляется много свободного времени, они начинают искать, куда бы его с толком потратить. И многих посещает мысль заняться ремонтом или украшением дома. Но не всё, что выглядит симпатичным и простым в исполнении в видеороликах на YouTube, является таковым на самом деле... Встречайте: самые косорукие пользователи интернета и просто неудачники по жизни, у которых все ломается в самый неподходящий момент!

1. Что происходит, если при ремонте снести несущую стену 0 Источник:

2. "Ненавижу себя": дверца для кошки своими руками 0 Источник:

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3. Жена купила новый цветок в горшке и поставила его на полку над унитазом. Через час мы услышали дикий грохот..." 0 Источник:

4. "Новые кухонные шкафчики решили сходить прогуляться в 4 утра" 0 Источник:

5. "Когда ваша стеклянная раковина случайно взрывается в три часа ночи" 0 Источник:

6. "Рабочие красили нам двери и забыли постелить пластиковое покрытие на пол" 0 Источник:

7. "А в Инстаграме эта идея освежить дверцу шкафа выглядела так легко и просто!" 0 Источник:

8. "Забыли отключить на зиму главный водяной клапан на даче" 0 Источник:

9. "Жена попросила измерить дверь, а я сказал ей, что все двери одного размера..." 0 Источник:

10. "Встал на ночной дожор. Неудачно" 0 Источник:

11. "Когда вы живете на Свальбарде, Норвегия, и забыли закрыть окно в домашний офис" 0 Источник:

12. Это было грубое пробуждение посреди ночи 0 Источник:

13. "Только что сломал дверную ручку и поранился. А еще я теперь заперт в квартире" 0 Источник:

14. "Поскользнулся в ванной, приземлился на унитаз" 0 Источник:

15. "Пока меня не было, упал шкафчик на кухне. Вся моя любимая посуда разбита вдребезги. Оно и к лучшему - еды все равно нет: она вся пропала, потому что шкаф в полете открыл дверцу холодильника" 0 Источник:

16. Хьюстон, у нас проблема 0 Источник:

17. "Немного задумался и отвлекся, пока нес банки с краской в подвал" 0 Источник:

18. "Кажется, мне нужно ведро побольше" 0 Источник:

19. "Дверца душевой кабины молча саморазрушилась, пока мы спали" 0 Источник:

20. "Ко мне в гости решило заглянуть дерево" 0 Источник:

21. "Доброе утро!" 0 Источник:

22. "В Австралии такая жара, что ее не могут вынести даже уличные светильники" 0 Источник:

23. "Ночью у меня провалилась крыша" 0 Источник:

24. "И почему такие вещи обычно случаются именно ночью?" 0 Источник:

25. "Буря почти не сдвинула с места пластиковые стулья, зато гриль улетел в бассейн" 0 Источник:

26. "Свечка вчера ночью пахла особенно ароматно. Теперь понятно почему" 0 Источник:

27. "Полагаю, теперь придется менять квартиру" 0 Источник:

28. "Маленький гвоздь оказался сильнее двух молотков" 0 Источник:

29. "Я всего лишь потянул за провод наушников..." 0 Источник: