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30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло"

30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло" (30 фото)

Автор:
15 апреля 2021 13:32
Сообщество : Юмор
Метки: У нас проблема   Юмор   неудачи   полный провал   ремонт   фейлы   это провал   
3149
30
Когда у людей появляется много свободного времени, они начинают искать, куда бы его с толком потратить. И многих посещает мысль заняться ремонтом или украшением дома. Но не всё, что выглядит симпатичным и простым в исполнении в видеороликах на YouTube, является таковым на самом деле... Встречайте: самые косорукие пользователи интернета и просто неудачники по жизни, у которых все ломается в самый неподходящий момент!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: У нас проблема   Юмор   неудачи   полный провал   ремонт   фейлы   это провал   
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9  комментариев
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4k
heta 55 минут назад
Большинство - не неудача, а закономерность, как следствие рукожопости и головозадости.
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367k
Алексей 4 минуты назад
жена явно покушение готовила

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541
Добрыня 4 минуты назад
Ну, с гардеробом как раз можно решить изящно, стильно и виртуозно: все что не крашено - вынимаем, а остальные вещи вешаем другой стороной и красим дверцы вторым слоем!
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780
pnn80 14 минут назад
Саморазрушение чаще всего из-за безалаберного отношения к работе
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0
Фердинанд 19 минут назад
Объясните мне: что такое главный водяной клапан?
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1k
Тупняк 2 часа назад
По мне так это все не неудача, а болт положенный на качество работы и рукожопость.
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1k
Максим 2 часа назад
Мог бы сказать, что неудачники и тупоголовые, если бы сам не перевозил краску, залив в итоге кожаный салон автомобиля. Багажник то хрен с ним, там недорого перетянуть тряпкой.
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8k
Nikita 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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