15 человек, которые пожалели, что не заказали экспертизу дома перед переездом

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Покупка и даже просто аренда нового дома — дело серьезное. И, кажется, герои этой подборки сильно пожалели о том, что подошли к нему недостаточно ответственно…
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4. "Зашел на чердак в поисках источника протечки воды, и, похоже, я сижу на карантине вместе с каким-то чудовищем, которое оставило вот это позади. Она мягкая на ощупь, поэтому я думаю, что оно до сих пор здесь".
5. "Кто-то из моего города провалился сквозь пол своего дома на 9 метров в колодец, о существовании которого даже не подозревал".
6. "У меня в доме (приобрел его 2 года назад) не работали две розетки. Купил им замену. Оказалось, их не к чему подключить!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну да, зачем зимой вода то
Не в Африке, во Владивостоке.
Можно кататься на коньках, не выходя из дома.