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15 человек, которые пожалели, что не заказали экспертизу дома перед переездом

15 человек, которые пожалели, что не заказали экспертизу дома перед переездом (16 фото)

Автор:
22 февраля 2022 21:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дом   неудачи   провалы   ремонт   строительные ляпы   фейлы   
1738
16

Покупка и даже просто аренда нового дома — дело серьезное. И, кажется, герои этой подборки сильно пожалели о том, что подошли к нему недостаточно ответственно…

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дом   неудачи   провалы   ремонт   строительные ляпы   фейлы   
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7  комментариев
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8k
Мистер Фикс 2 часа назад
Идиоты реально не понимают ничтожную прочность потолка из гипрока?
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431
Flexx U 37 минут назад
Автор долпаеп откуда ты все это накопипастил тут комнаты куй Домаму него млять.
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487
Arti 42 минуты назад
Не перекрыли воду в коттедже на зиму.
Ну да, зачем зимой вода то
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26k
Владимир Час назад
У меня один раз от жары перчатки резиновые на кухне расплавились. И стекли такой фиолетовой лужицей в раковину.
Не в Африке, во Владивостоке.
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70k
parallax Час назад
2.
Можно кататься на коньках, не выходя из дома.
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337
ManA108 Час назад
Так Это в Америка,у них там тепло.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Хрень какая-то.
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