В Пентагоне опровергли доказательства посещения пришельцами Земли

Друзья, а вы знали, что у Пентагона есть целое Управление, занимающееся изучением неопознанных явлений. Так вот, эти ребята серьезно прошлись по всем военным, утверждающим, что внеземной разум есть.
В декабре прошлого года целый контр-адмирал США заявил, что американское правительство тайно контактирует с инопланетянами. Говорил долго, много и на полном серьезе. Пересказывать не будем, но если кому интересно ознакомиться с сиим "мудрым" высказыванием можно в этой интересной статье.
Еще раньше, летом 2023 года бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш, выступая в конгрессе, и вовсе заявил, что власти страны на протяжении десятилетий скрывают программу по изучению НЛО. Типа нашли разбившуюся тарелку с инопрещеленцами в 1930-х годах и вовсю изучают всякое неопознанное. Практически пересказал в двух словах сериал "Секретные материалы" и песню Высоцкого о космических негодяях.
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Местная общественность возбудилась, а если учесть, что в США реально много народа верит во всякое неземное, а некоторых особо впечатлительных летающие блюдечки еще и похищали, то не мудрено, что ажиотаж поднялся приличный. Только за 2022 год американские спецслужбы получили 510 сообщений о неопознанных летающих объектах. С тех пор разведслужбы узнали от "очевидцев" еще о 366 случаях наблюдения.
В Пентагоне напряглись, и на днях выкатили отчет аж на 63 страницах, о том, что дескать мерещится людям всякое, а на самом деле нету никаких доказательств визитов пришельцев на Землю.
Отмечается, что полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались «результатом неверной идентификации» свидетелями.
Минобороны США присоединилось к отчету и добавило со своей стороны, что американские власти не разрабатывали программу по обнаружению и исследованию НЛО.
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Но с 16 марта будут разворачивать с российскими номерами.
Ничего не понятно.
Но можно открыть сервис по мелкогабаритной перевозке вещей.
Если там люди шляются по данному маршруту.
Морем или прослойку в Швеции, Норвегии или Дании.
Хотя надо считать. Не факт, что прибыльно будет.