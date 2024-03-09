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В Пентагоне опровергли доказательства посещения пришельцами Земли

В Пентагоне опровергли доказательства посещения пришельцами Земли

Автор:
09 марта 2024 08:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пентагон   США   военные   нло   отчет   прищельцы   
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Друзья, а вы знали, что у Пентагона есть целое Управление, занимающееся изучением неопознанных явлений. Так вот, эти ребята серьезно прошлись по всем военным, утверждающим, что внеземной разум есть.

В декабре прошлого года целый контр-адмирал США заявил, что американское правительство тайно контактирует с инопланетянами. Говорил долго, много и на полном серьезе. Пересказывать не будем, но если кому интересно ознакомиться с сиим "мудрым" высказыванием можно в этой интересной статье.


Еще раньше, летом 2023 года бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш, выступая в конгрессе, и вовсе заявил, что власти страны на протяжении десятилетий скрывают программу по изучению НЛО. Типа нашли разбившуюся тарелку с инопрещеленцами в 1930-х годах и вовсю изучают всякое неопознанное. Практически пересказал в двух словах сериал "Секретные материалы" и песню Высоцкого о космических негодяях.



Местная общественность возбудилась, а если учесть, что в США реально много народа верит во всякое неземное, а некоторых особо впечатлительных летающие блюдечки еще и похищали, то не мудрено, что ажиотаж поднялся приличный. Только за 2022 год американские спецслужбы получили 510 сообщений о неопознанных летающих объектах. С тех пор разведслужбы узнали от "очевидцев" еще о 366 случаях наблюдения.


В Пентагоне напряглись, и на днях выкатили отчет аж на 63 страницах, о том, что дескать мерещится людям всякое, а на самом деле нету никаких доказательств визитов пришельцев на Землю.


Отмечается, что полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались «результатом неверной идентификации» свидетелями.

Минобороны США присоединилось к отчету и добавило со своей стороны, что американские власти не разрабатывали программу по обнаружению и исследованию НЛО.


Источник:

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Метки: Пентагон   США   военные   нло   отчет   прищельцы   
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11  комментариев
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Zmey8838 Час назад
Наблюдения НЛО. Количество идиотов по странам видно весьма наглядно
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1k
Просто чувак в интернете 7 минут назад
Да нету там никого
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11k
Billi_Bons 12 минут назад
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1k
K_II_T 17 минут назад
Граница полностью закрыта.
Но с 16 марта будут разворачивать с российскими номерами.
Ничего не понятно.

Но можно открыть сервис по мелкогабаритной перевозке вещей.
Если там люди шляются по данному маршруту.
Морем или прослойку в Швеции, Норвегии или Дании.
Хотя надо считать. Не факт, что прибыльно будет.
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822
Шурман 23 минуты назад
Лучше бы они правду рассказали как они весь мир нае с высадкой своих на луну :
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50k
Максим Т. 54 минуты назад
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32k
Владимир Час назад
Для инопланетян способных прилететь к нам мы не более чем недоразвитые обезьяны, которые даже соседние планеты не могут колонизировать. Нафиг им с нами контактировать?
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422
Евгений Эдельштейн Горожанин Полчаса назад
А они не скрываются. Просто никто не способен понять,что вот они -- они...
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