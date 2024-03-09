В Пентагоне опровергли доказательства посещения пришельцами Земли

В декабре прошлого года целый контр-адмирал США заявил, что американское правительство тайно контактирует с инопланетянами. Говорил долго, много и на полном серьезе. Пересказывать не будем, но если кому интересно ознакомиться с сиим "мудрым" высказыванием можно в этой интересной статье.

Еще раньше, летом 2023 года бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш, выступая в конгрессе, и вовсе заявил, что власти страны на протяжении десятилетий скрывают программу по изучению НЛО. Типа нашли разбившуюся тарелку с инопрещеленцами в 1930-х годах и вовсю изучают всякое неопознанное. Практически пересказал в двух словах сериал "Секретные материалы" и песню Высоцкого о космических негодяях.