Инженеры за несколько часов создали дрон с ИИ, способный убивать людей

Но все это воспринималось как фантастическая страшилка.

На этой неделе два инженера Луис Венус и Роберт Лукошко решили по быстрому написать код для игры с небольшим дроном. Суть заключалась в том, чтобы дрон мог определить конкретного человека и гонялся за ним по пятам на полной скорости.

Они написали его за пару часов, встроили в беспилотник функцию распознавания лиц, которая работает на расстоянии до 10 метров. А когда протестировали, то пришли в ужас от осознания того, как можно использовать подобный дрон с искусственным интеллектом.