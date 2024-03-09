Инженеры за несколько часов создали дрон с ИИ, способный убивать людей

Киберпанк, который мы не заслужили.
6 лет назад о дронах-убийцах говорили, как о проекте, у которого есть будущее.
Профессор Университета Калифорнии Беркли (UC Berkeley) Стюарт Расселл (Stuart Russell) тогда представил видео, показывающее мир, в котором ядерное оружие заменено роем автономных крошечных дронов-убийц.
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Но все это воспринималось как фантастическая страшилка.
На этой неделе два инженера Луис Венус и Роберт Лукошко решили по быстрому написать код для игры с небольшим дроном. Суть заключалась в том, чтобы дрон мог определить конкретного человека и гонялся за ним по пятам на полной скорости.
Они написали его за пару часов, встроили в беспилотник функцию распознавания лиц, которая работает на расстоянии до 10 метров. А когда протестировали, то пришли в ужас от осознания того, как можно использовать подобный дрон с искусственным интеллектом.
«На создание этого проекта ушло буквально несколько часов, и я понял, насколько это страшно.
Вы можете легко прикрепить к ним небольшое количество взрывчатки и позволить сотням из них летать» - Луис Венус
Венус назвал себя "абсолютным сторонником открытого исходного кода", что означает, что он верит в постоянный обмен кодом и программным обеспечением по каналам с открытым исходным кодом. Однако он сказал, что не будет публиковать какой-либо код, относящийся к этому эксперименту.
Он также предупредил, что со временем писать программное обеспечение будет становиться все проще и проще, частично из-за достижений в области искусственного интеллекта как помощника при написании кода.
Проблема заключается еще и в том, что с разработкой подобного вида оружия нужны и меры защиты от него. А сейчас это все находится только на стадии разработки.
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