Энтузиасты создали впечатляющий киберпанк-город, используя миллион деталей LEGO

На конкурсе Brickworld Chicago 2023 собрали огромный киберпанк-город из конструктора LEGO. Для его создания потребовались усилия десятков человек и 1 миллион деталей.
Город собирали 80 человек в течение двух дней. Проект участвовал в конкурсе Brickworld Chicago 2023, на котором получил следующие награды:
- Лучший проект, создаваемый большой группой;
- Мир огней;
- Лучший проект на шоу.
Я имел удовольствие быть частью одной из величайших коллабораций LEGO в истории — город Нью-Хасима. Всего над городом вместе работали 80 человек. Мы выиграли 3 награды: «Лучшее крупное сотрудничество», «Лучшее шоу» и «Лучший мир огней». Я до сих пор волнуюсь от участия в этом коллабе, я никогда этого не забуду.
— заявил один из участников.
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Как проходила работа над проектом.
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На изображениях ниже можно увидеть результат.
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Мужчина: