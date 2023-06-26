Энтузиасты создали впечатляющий киберпанк-город, используя миллион деталей LEGO

Я имел удовольствие быть частью одной из величайших коллабораций LEGO в истории — город Нью-Хасима. Всего над городом вместе работали 80 человек. Мы выиграли 3 награды: «Лучшее крупное сотрудничество», «Лучшее шоу» и «Лучший мир огней». Я до сих пор волнуюсь от участия в этом коллабе, я никогда этого не забуду.