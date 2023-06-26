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Энтузиасты создали впечатляющий киберпанк-город, используя миллион деталей LEGO

Энтузиасты создали впечатляющий киберпанк-город, используя миллион деталей LEGO

Автор:
26 июня 2023 08:59
Метки: Видео   в мире   город   интересно   киберпанк   лего   
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На конкурсе Brickworld Chicago 2023 собрали огромный киберпанк-город из конструктора LEGO. Для его создания потребовались усилия десятков человек и 1 миллион деталей.

Город собирали 80 человек в течение двух дней. Проект участвовал в конкурсе Brickworld Chicago 2023, на котором получил следующие награды:

  • Лучший проект, создаваемый большой группой;
  • Мир огней;
  • Лучший проект на шоу.

Я имел удовольствие быть частью одной из величайших коллабораций LEGO в истории — город Нью-Хасима. Всего над городом вместе работали 80 человек. Мы выиграли 3 награды: «Лучшее крупное сотрудничество», «Лучшее шоу» и «Лучший мир огней». Я до сих пор волнуюсь от участия в этом коллабе, я никогда этого не забуду.

— заявил один из участников.


Как проходила работа над проектом.


На изображениях ниже можно увидеть результат.

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Метки: Видео   в мире   город   интересно   киберпанк   лего   
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Михаил Сметанкин Час назад
Мальчик: Да это ж просто детская игрушка!
Мужчина:
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