Учёные решили превращать мёртвых птиц в дроны

Мало того что в мире полно людей непонятного пола, так теперь ещё и птиц от дронов не отличишь!
Группа инженеров-учёных под руководством профессора Мустафы Хассаналян из Технологического института Нью-Мехико решила добавить в повседневную жизнь немного плюшек из будущего и создали птичьего Франкенштейна.
«Мы выступили с предложением использовать и перестроить птиц и мёртвых птиц, сделав из них дроны. Для того чтобы они выглядели как живые, всего лишь нужно изобрести механизм износа,
поместить его в тело - и всё на месте! Хвосты у них есть, и крылья тоже есть, головы, тела, всё на месте. Таким образом, мы делаем обратную разработку. Мы подсчитываем вес, который был у птицы при жизни, частоту взмахов крыльев, угол взмаха крыльев, и просто создаём нечто похожее».
Кстати, в США сторонники теории мирового заговора утверждают, что американское правительство истребило всех пернатых и запустило вместо них роботов, которые за всеми следят. Вот только не так давно создатель этой теории 23-летний Питер МакИндо заявил, что просто пошутил, а народ, почему-то поверил в эту выдумку.
А вот теперь пранк постепенно превращается в реальность и птицы-дроны могут стать привычной реальностью, если идею профессора Хассаналяна поддержат власти. Вот только нужны они не для подглядывания за жизнью простых американцев, а для изучения реальных птиц в естественной среде обитания и для изучения механики полёта пернатых. Полученные данные будут применять в авиационной отрасли будущего, чтобы экономить больше энергии и топлива.
Таксидермированные дроны-птицы в настоящее время проходят испытания, но заряда энергии в них хватает только на 20 минут полёта.
Источник:
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А парня заставили сказать, что он пошутил. А могли и того...
Кст, помнится в Сирии, пару-тройку лет назад, сбивали наблюдательный дрон в виде птицы. Типо хищный птиц летает. Тоже, вроде как, крылышками шевелил периодически.
Такие дела