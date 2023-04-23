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Учёные решили превращать мёртвых птиц в дроны

Учёные решили превращать мёртвых птиц в дроны

Автор:
23 апреля 2023 10:27
Сообщество : Наука
Метки: видео   дроны   птицы   птицы не настоящие   теория заговора   ученые   
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Мало того что в мире полно людей непонятного пола, так теперь ещё и птиц от дронов не отличишь!

Группа инженеров-учёных под руководством профессора Мустафы Хассаналян из Технологического института Нью-Мехико решила добавить в повседневную жизнь немного плюшек из будущего и создали птичьего Франкенштейна.

Они разработали высокотехнологичный дрон и поместили его тушку мёртвой птицы.

«Мы выступили с предложением использовать и перестроить птиц и мёртвых птиц, сделав из них дроны. Для того чтобы они выглядели как живые, всего лишь нужно изобрести механизм износа,

поместить его в тело - и всё на месте! Хвосты у них есть, и крылья тоже есть, головы, тела, всё на месте. Таким образом, мы делаем обратную разработку. Мы подсчитываем вес, который был у птицы при жизни, частоту взмахов крыльев, угол взмаха крыльев, и просто создаём нечто похожее».


Кстати, в США сторонники теории мирового заговора утверждают, что американское правительство истребило всех пернатых и запустило вместо них роботов, которые за всеми следят. Вот только не так давно создатель этой теории 23-летний Питер МакИндо заявил, что просто пошутил, а народ, почему-то поверил в эту выдумку.

А вот теперь пранк постепенно превращается в реальность и птицы-дроны могут стать привычной реальностью, если идею профессора Хассаналяна поддержат власти. Вот только нужны они не для подглядывания за жизнью простых американцев, а для изучения реальных птиц в естественной среде обитания и для изучения механики полёта пернатых. Полученные данные будут применять в авиационной отрасли будущего, чтобы экономить больше энергии и топлива.


Таксидермированные дроны-птицы в настоящее время проходят испытания, но заряда энергии в них хватает только на 20 минут полёта.


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Метки: видео   дроны   птицы   птицы не настоящие   теория заговора   ученые   
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8  комментариев
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17k
RDen 6 часов назад
тода скоро архозавры (или как их) летать начнут.
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19k
alexis Полчаса назад
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35k
Барклай 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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19k
Андрей 4 часа назад
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7k
sos1960sos 4 часа назад
Им похоже тоже китайских комплектующих не хватает...
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45k
turyst 4 часа назад
?
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2k
Vladislav Grigorenko 5 часов назад
Как настоящий учёный, профессор Хассаналян должен завещать своё тело науке. Чтоб после смерти его чучело набили электроникой и механикой, и он смог бы и дальше участвовать в научных исследованиях, как живой.
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2k
Макар 5 часов назад
Для изучения жизни птиц... Угу. Так и поверили.
А парня заставили сказать, что он пошутил. А могли и того...
Кст, помнится в Сирии, пару-тройку лет назад, сбивали наблюдательный дрон в виде птицы. Типо хищный птиц летает. Тоже, вроде как, крылышками шевелил периодически.
Такие дела
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