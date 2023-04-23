Учёные решили превращать мёртвых птиц в дроны

«Мы выступили с предложением использовать и перестроить птиц и мёртвых птиц, сделав из них дроны. Для того чтобы они выглядели как живые, всего лишь нужно изобрести механизм износа,

поместить его в тело - и всё на месте! Хвосты у них есть, и крылья тоже есть, головы, тела, всё на месте. Таким образом, мы делаем обратную разработку. Мы подсчитываем вес, который был у птицы при жизни, частоту взмахов крыльев, угол взмаха крыльев, и просто создаём нечто похожее».