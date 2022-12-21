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30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе

30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе

Автор:
21 декабря 2022 23:59
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   интересно   искусство   факты   хочу все знать   художники   
1363
31

Говоря об искусстве, мы в первую очередь опираемся на чувства и эмоции, а не на сухой язык фактов. Однако в искусстве полно того, что может заинтересовать эрудитов и любителей викторин. Так что запоминайте — пригодится для следующей прогулки по Эрмитажу, когда захочется блеснуть знаниями перед другими.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку знаний   интересно   искусство   факты   хочу все знать   художники   
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7  комментариев
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16k
Bill 50 минут назад
Ван Гог, так-то, был конченным социопатом. Снюхался с проституткой, которую использовал как бесплатную натурщицу. Подвинулся разумом (чуть не написал "умом") из-за пристастия к настойке полыни (абсенту). Чуть не зарезал Поля Гогена бритвой. Чтобы не сесть в тюрьму - решил иммитировать сумашествие и отрезал себе мочку уха. В результате таки закончил жизнь в сумашедшем доме. Куда его поместили по просьбе ВСЕХ жителей деревни. Все его "знаменитые" картины были нарисованы в психушке.
После его смерти власти Голландии решили сделать из него идола, чтобы продать оставшиеся после психопата картины подороже.
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29k
Григорий Полчаса назад
Леонардо да Винчи был прокрастинатором - он столько всего сотворил, что говорить о его ленности кощунство. Мрази. Полагаю, что это наоборот был человек с шилом в жопе, что является антонимом к слову прокрастинация.
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2k
Vadim Balabanov 46 минут назад
21. В 1961 году картину Анри Матисса «Лодка» повесили в Музее современного искусства в Нью-Йорке вверх ногами, и это заметили лишь 46 дней спустя

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2k
S__D 47 минут назад
Комментарий к фото
нарисовал все фрески потолка Сикстинской капеллы стоя
.
А как он должен был рисовать? вприсядку?
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2k
S__D 50 минут назад
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2k
S__D 53 минуты назад
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40k
jonnyD 2 часа назад
Пф-ф-ф ...«Подсолнухи» Ван Гога вообще существуют в шести вариациях .
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