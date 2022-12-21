30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе

Говоря об искусстве, мы в первую очередь опираемся на чувства и эмоции, а не на сухой язык фактов. Однако в искусстве полно того, что может заинтересовать эрудитов и любителей викторин. Так что запоминайте — пригодится для следующей прогулки по Эрмитажу, когда захочется блеснуть знаниями перед другими.