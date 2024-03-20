На Урале из МВД уволили преподавателя-силовика, поставившего студентку на колени

Он утверждал, что действовал правильно - девушка мешала ему вести занятия.
В техникуме Каменск-Уральска подрабатывал действующий сотрудник местного МВД, 31-летний старлей МВД Иван Корсак. Он обучал подростков строевой, боевой и тактико-специальной подготовке. Видео с его педагогическими методами появилось в прошлом месяце в сети.
В первом ролике он поставил студентку в угол и сделал вид, что всыпет ей ремнём:
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Во втором - определил в тот же угол другую студентку. Её уже поставил на колени:
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Видео посмотрела мать одной из студенток и обратилась к руководству техникума. Препода вызвали на разговор и он заявил, что никого не бил, а лишь в шутливой форме наказал тех, кто мешал вести занятия. И написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Не осталось в стороне и МВД - старлей попал под проверку.
Как сообщал адвокат одной из обиженных студенток - преподаватель якобы «вымогал деньги на подарки»:
У нас есть доказательства, которые мы предоставили в органы следствия, что этот преподаватель вымогал деньги на подарки! Именно вымогал, а не просил. Есть целый ряд переписок и свидетелей, которые эти факты подтверждают, что господин Корсак прямо требовал, чтобы ему сделали подарки не только ко дню сотрудника полиции, но и ко дню его рождения в ноябре.
Видимо, доказательства всё же были не такими уж и весомыми - по крайней мере, уголовное дело не завели.
Но из МВД уволили. Как сообщили в пресс-службе ведомства:
Должностное лицо из органов МВД уволено по отрицательным мотивам.
А юрист Барсуков заявляет, что у стоявшей на коленях студентки начались проблемы со здоровьем:
Я сейчас диагноз назвать не могу, поскольку официальные медицинские документы не выданы, но это связано как раз-таки с коленными суставами. От мамы, как законного представителя несовершеннолетней, мне известно, что врач пояснил, что данные боли и состояния — у неё поднялась резко температура, дико болели эти колени, связаны именно с этой ситуацией, то есть с недавним событием. У неё артрит с ранних лет.
И добавляет, что лейтенанта надо «наказать рублём».
Человек уже наказан. Это было предано огласке. Если бы не помощь журналистов, может быть, это дело бы и замяли. Его уволили с двух мест работы, он остался без средств к существованию. Сейчас все будет зависеть от того процессуального решения, которое примет следственный комитет. Не надо забывать, что помимо уголовной и административной ответственности существует и гражданско-правовая ответственность, где суд принимает решение об обязании либо о взыскании. Я считаю, что в данном случае человека необходимо наказать рублём, чтобы эти средства были потрачены на здоровье девочки.
Ей нужно санаторное лечение, адаптация, посещение психологов. На сегодняшний день она испытывает страх к преподавателям, которые могут такое себе позволить - не просто причинить боль, а унизить в глазах сверстников. Представляете, каково подростку, когда над ней все смеются. Второе - у неё большое недоверие к правоохранительным органам, потому что сотрудник полиции, он же преподаватель, ее прилюдно унизил. Это недопустимо, и такие люди работают в правоохранительной системе.
Точку в этом вопросе поставит уже Следком.
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Но, по мне, в первую очередь офицер подобным поступком позорит себя - это поведение недопустимое офицера. Офицерское звание это не просто прибавка к зарплате, а морально-этический кодекс.