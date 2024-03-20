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На Урале из МВД уволили преподавателя-силовика, поставившего студентку на колени

На Урале из МВД уволили преподавателя-силовика, поставившего студентку на колени

Автор:
20 марта 2024 14:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Каменск-Уральск   Следком   наказание   преподаватель   ремень   студентки   техникум   угол   
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Он утверждал, что действовал правильно - девушка мешала ему вести занятия.

В техникуме Каменск-Уральска подрабатывал действующий сотрудник местного МВД, 31-летний старлей МВД Иван Корсак. Он обучал подростков строевой, боевой и тактико-специальной подготовке. Видео с его педагогическими методами появилось в прошлом месяце в сети.

В первом ролике он поставил студентку в угол и сделал вид, что всыпет ей ремнём:

Во втором - определил в тот же угол другую студентку. Её уже поставил на колени:

Видео посмотрела мать одной из студенток и обратилась к руководству техникума. Препода вызвали на разговор и он заявил, что никого не бил, а лишь в шутливой форме наказал тех, кто мешал вести занятия. И написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Не осталось в стороне и МВД - старлей попал под проверку.

Как сообщал адвокат одной из обиженных студенток - преподаватель якобы «вымогал деньги на подарки»:

У нас есть доказательства, которые мы предоставили в органы следствия, что этот преподаватель вымогал деньги на подарки! Именно вымогал, а не просил. Есть целый ряд переписок и свидетелей, которые эти факты подтверждают, что господин Корсак прямо требовал, чтобы ему сделали подарки не только ко дню сотрудника полиции, но и ко дню его рождения в ноябре.

Видимо, доказательства всё же были не такими уж и весомыми - по крайней мере, уголовное дело не завели.

Но из МВД уволили. Как сообщили в пресс-службе ведомства:

Должностное лицо из органов МВД уволено по отрицательным мотивам.

А юрист Барсуков заявляет, что у стоявшей на коленях студентки начались проблемы со здоровьем:

Я сейчас диагноз назвать не могу, поскольку официальные медицинские документы не выданы, но это связано как раз-таки с коленными суставами. От мамы, как законного представителя несовершеннолетней, мне известно, что врач пояснил, что данные боли и состояния — у неё поднялась резко температура, дико болели эти колени, связаны именно с этой ситуацией, то есть с недавним событием. У неё артрит с ранних лет.

И добавляет, что лейтенанта надо «наказать рублём».

Человек уже наказан. Это было предано огласке. Если бы не помощь журналистов, может быть, это дело бы и замяли. Его уволили с двух мест работы, он остался без средств к существованию. Сейчас все будет зависеть от того процессуального решения, которое примет следственный комитет. Не надо забывать, что помимо уголовной и административной ответственности существует и гражданско-правовая ответственность, где суд принимает решение об обязании либо о взыскании. Я считаю, что в данном случае человека необходимо наказать рублём, чтобы эти средства были потрачены на здоровье девочки.

Ей нужно санаторное лечение, адаптация, посещение психологов. На сегодняшний день она испытывает страх к преподавателям, которые могут такое себе позволить - не просто причинить боль, а унизить в глазах сверстников. Представляете, каково подростку, когда над ней все смеются. Второе - у неё большое недоверие к правоохранительным органам, потому что сотрудник полиции, он же преподаватель, ее прилюдно унизил. Это недопустимо, и такие люди работают в правоохранительной системе.

Точку в этом вопросе поставит уже Следком.

Источник:

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Метки: Видео   Каменск-Уральск   Следком   наказание   преподаватель   ремень   студентки   техникум   угол   
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7  комментариев
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36k
Teodor 2 часа назад
Я не понял - он ее на гречку что-ли поставил? Как шкодить и занятия срывать, так они молодцы, а как к ответу призвали, так "позволил себе унизить в глазах сверстников". Скоро вообще без преподов останемся - каждый ушлепок с непомерным самомнением требует уважать его как личность. Ты сперва стань личностью, овца драная...
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22k
Shtoppi 24 минуты назад
потом такие униженные преподами студенты, когда мусорами становятся, начинают так же себя с гражданами вести, вне зависимости от того кто перед ними. всех унизить, обобрать, посадить. они же власть и закон, и все остальные передними должны лебезить, заискивать и кланяться.
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16k
ron Полчаса назад
Артрит с ранних лет, говорите... медкомиссии теперь вообще не существует?
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39k
Алексей Полчаса назад
давно пора уже в школе дежурного по этажу завести, кто как раз должен решатьт вопросы дисциплины, лучше как дореволюционной россии -
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3k
веселый просто Полчаса назад
Он готовил их тактико-специальной подготовке
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893
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Человек обладает властью - его слушают. Однако вместо того, чтобы призвать к порядку, выставить из класса или подобных вариантов, офицер выбирает то, что позорит его собственную честь и достоинство, а потом уже - является унижением личности и человеческого достоинства. И всё это поддерживается фишкянами под действием парадигмы "да вот дети распоясались" - и чо дальше? Да, дети ведут себя как дети. Но учитель - взрослый. И если он не видит грани между наказанием и унижением человеческого достоинства - ему не место в любых специальностях, где работают с людьми. А особенно - с детьми, которые ещё не владеют достаточными социальными навыками и знаниями.
Но, по мне, в первую очередь офицер подобным поступком позорит себя - это поведение недопустимое офицера. Офицерское звание это не просто прибавка к зарплате, а морально-этический кодекс.
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
Какие нежные студенты... Да многих розгами пороть надо!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2677 постов (2632 в горячем)

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