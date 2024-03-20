На Урале из МВД уволили преподавателя-силовика, поставившего студентку на колени

Видео посмотрела мать одной из студенток и обратилась к руководству техникума. Препода вызвали на разговор и он заявил, что никого не бил, а лишь в шутливой форме наказал тех, кто мешал вести занятия. И написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Не осталось в стороне и МВД - старлей попал под проверку.

Как сообщал адвокат одной из обиженных студенток - преподаватель якобы «вымогал деньги на подарки»:

У нас есть доказательства, которые мы предоставили в органы следствия, что этот преподаватель вымогал деньги на подарки! Именно вымогал, а не просил. Есть целый ряд переписок и свидетелей, которые эти факты подтверждают, что господин Корсак прямо требовал, чтобы ему сделали подарки не только ко дню сотрудника полиции, но и ко дню его рождения в ноябре.

Видимо, доказательства всё же были не такими уж и весомыми - по крайней мере, уголовное дело не завели.

Но из МВД уволили. Как сообщили в пресс-службе ведомства: