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Во Владивостоке подросток подорвал гранату в жилом доме и устроил пожар

Во Владивостоке подросток подорвал гранату в жилом доме и устроил пожар

Автор:
20 марта 2024 16:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   Прокуратура   взрыв   граната   подросток   
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Парень госпитализирован, прокуратура проводит проверку.

На 12 этаже многоквартирного дома на улице Часовитина начался пожар и вскоре из окна повалил густой чёрный дым. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали взрыв, а от ударной волны выбило стёкла.

Осторожно, мат:

Потом появились подробности: подросток где-то раздобыл боевую гранату (сообщают, что «нашёл в лесу», но звучит это довольно странно) и взорвал её на общем балконе дома.

Парень серьёзно пострадал, сейчас он в больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Прокуратура начала проверку инцидента, а СК возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   Прокуратура   взрыв   граната   подросток   
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МихА Час назад
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Карандаш Час назад
Сделали из дрищей неприкасаемых? Получите!
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Максим Макашев Час назад
Парнишка, видать, очень хотел получить "премию Дарвина", но что то пошло не по плану
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2679 постов (2632 в горячем)

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