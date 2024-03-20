Во Владивостоке подросток подорвал гранату в жилом доме и устроил пожар

Парень госпитализирован, прокуратура проводит проверку.
На 12 этаже многоквартирного дома на улице Часовитина начался пожар и вскоре из окна повалил густой чёрный дым. Очевидцы рассказали, что перед этим слышали взрыв, а от ударной волны выбило стёкла.
Осторожно, мат:
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Потом появились подробности: подросток где-то раздобыл боевую гранату (сообщают, что «нашёл в лесу», но звучит это довольно странно) и взорвал её на общем балконе дома.
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Парень серьёзно пострадал, сейчас он в больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Прокуратура начала проверку инцидента, а СК возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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